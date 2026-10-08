Δημητρακόπουλος: Η συμφωνία Βίσση-Καρβέλα χάλασε για έναν όρο -Στα €1,5 εκατ. και διαγραφή δανείου €500.000

Ο δικηγόρος της Άννα Βίσσης, Μιχάλης Δημητρακόπουλος βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (08.10.2026) στον ΣΚΑΪ και μίλησε για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον Νίκο Καρβέλα.

«Έχω εντολή να σταματήσω οποιοδήποτε διάλογο για συμβιβασμό και όλα θα λυθούν στα δικαστήρια», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος.

Ερωτηθείς για το εάν μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να τραγουδάει τα τραγούδια του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος απάντησε πως «νομικά δεν μπορεί γιατί τα περιουσιακά δικαιώματα ο Νίκος Καρβέλας τα έχει μεταβιβάσει σε έναν κοινωφελή οργανισμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, στιχουργών, συνθετών.

Αυτοί έχουν τα περιουσιακά δικαιώματα. Το ηθικό δικαίωμα, το οποίο δεν μεταβιβάζεται, για να μπορέσει να απαγορεύσει τα τραγούδια ο κ. Καρβέλας θα πρέπει να πει στα δικαστήρια ότι ”η Άννα Βίσση παραβιάζει το ηθικό μου δικαίωμα”. Πού θα το στηρίξει αυτό νομικά; Είναι ερμηνεύτρια των τραγουδιών του εδώ και πάνω από 35 χρόνια. Υπάρχει κάποιος τρόπος που κακοποιεί το ύφος των τραγουδιών η Άννα Βίσση, ώστε να τον οδηγήσει να της απαγορεύσει την ερμηνεία; Όχι. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αν προσφύγει στη δικαιοσύνη, οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει αυτή του η προσπάθεια και να απαγορευτεί η ερμηνεία των τραγουδιών του είναι ελάχιστες».

Ο δικηγόρος της Άννα Βίσσης επανέλαβε πως ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε λίγες ημέρες πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ 1,5 εκατομμύριο ευρώ και πως η Άννα Βίσση του είχε παραχωρήσει δάνειο πάνω από 500.000 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με τον δικηγόρο, 350.000 ευρώ είχε λάβει ήδη από την παραγωγή για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών.

Για το εάν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν στο μέλλον οι δύο καλλιτέχνες, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε πως «αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας μας. Και όλα αυτά τα οποία κάνουν, μουτζουρώνουν τη δημόσια εικόνα τους. Και προσπάθησα, τώρα όμως έχουν θυμώσει και η εντολή που έχω αυτή τη στιγμή είναι να πάμε στα δικαστήρια». Παράλληλα, τόνισε πως θα προσπαθούσε ξανά να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ τους εάν του το ζητούσε η εντολέας του.

«Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα, δεν υπάρχει κάτι άλλο», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι τίποτα στημένο. «Δεν μπορείς να στήσεις κάτι που δεν σε βοηθάει επικοινωνιακά. Αυτό που βλέπουμε έχει αρνητικό πρόσημο και για τους δύο. Μακάρι να ήταν στημένο, αλλά δεν είναι», κατέληξε.

Οι αποδείξεις της εταιρείας παραγωγής προς τον Νίκο Καρβέλα

Η ανακοίνωση της «D & A Productions»-πρόκειται για την εταιρία παραγωγής που έχουν συστήσει η Δήμητρα Κούστα και η Άννα Βίσση-σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει καμία οφειλή στον Νίκο Καρβέλα έγραψε το νέο κεφάλαιο στην σκληρή όπως εξελίσσεται διαμάχη ανάμεσα στον συνθέτη και την ερμηνεύτρια.

Image Image Image

Παρέθεσε μάλιστα και τα οικονομικά παραστατικά για το ποσό των 250.000 ευρώ που κατέθεσε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη εταιρία που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των έργων του, ως προκαταβολή για την λίστα τραγουδιών του που ερμήνευσε η Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Image

Το ταξίδι-αστραπή στο εξωτερικό και τα συμβόλαια των μουσικών μέχρι τον Οκτώβριο

Όπως έγινε γνωστό, η ερμηνεύτρια, όταν έμαθε ότι οι εργασίες ανακαίνισης θα καθυστερήσουν, φέρεται να ενημέρωσε τους μουσικούς της άμεσα και αυτό έγινε μετά τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Όταν είχε πλέον ενημερωθεί και η ίδια από τους άμεσα εμπλεκόμενους στο project, ότι το «Αρένα» δεν θα μπορεί να είναι έτοιμο για τη φετινή σεζόν, τους αποδέσμευσε.

Τους είπε να ψάξουν για δουλειά, αφού τελικά η νέα της επαγγελματική στέγη θα είναι έτοιμη μετά το τέλος της φετινής σεζόν και προς τις αρχές του φθινοπώρου, οπότε τους έδωσε ραντεβού για τον Οκτώβριο του νέου έτους.

Την Τρίτη, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του Καρβέλα, φέρεται να ήταν σε ταξίδι-αστραπή στο εξωτερικό με τη Δήμητρα Κούστα, αφού χθες έπρεπε να βρίσκεται στην Αθήνα για τα γενέθλια του υιού Κούστα, τον οποίο έχει βαφτίσει.

Μετά τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία 24ωρα, ο Καρβέλας δέχεται σωρεία προτάσεων για να μιλήσει περαιτέρω, αλλά προς το παρόν δεν έχει αποφασίσει αν θα το πράξει και πότε.

Για πολλούς τέλος, η πιο ενδιαφέρουσα και αινιγματική ανάρτηση της χθεσινής ημέρας ήταν αυτή του πρώην κιθαρίστα της Άννας Βίσση Κάρλος Πέρεζ, ο οποίος λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της τραγουδίστριας ανέβασε ένα story στο Instagram επιλέγοντας το τραγούδι «Money» των Pink Floyd.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δίκη Βαλυράκη: Ανακοινώνεται σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τον θάνατο του πρώην υπουργού

Κρατικά «φέσια»: Εκρηκτική αύξηση στα 3,82 δισ. ευρώ τον Αύγουστο

Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ – Η γυναίκα-σύμβολο του αγώνα για τη στέγη στην Ισπανία