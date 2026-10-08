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ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Διαδηλωτές διέκοψαν την ομιλία του στο Τέξας -Φώναξαν συνθήματα υπέρ ΗΠΑ-Κούβας (βίντεο)

Ντόναλντ Τραμπ
clock 12:52 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αντιμέτωπος με έντονες αποδοκιμασίες και διαμαρτυρίες βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Τέξας το βράδυ της Τετάρτης (7/10).

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε στο συγκεντρωμένο πλήθος, διαδηλωτές άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, μεταξύ άλλων υπέρ των ΗΠΑ και της Κούβας, αναγκάζοντάς τον να διακόψει αρκετές φορές την ομιλία του.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απομάκρυναν στη συνέχεια τους διαδηλωτές από τον χώρο, ενώ ο Τραμπ επιχείρησε να καθησυχάσει το υπόλοιπο κοινό, χαρακτηρίζοντας τους συγκεντρωμένους «πληρωμένους διαδηλωτές».

Οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν ρυθμικά «U-S-A!» και έκαναν προσβλητικές χειρονομίες προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένας από τους διαδηλωτές φορούσε μπλουζάκι με το σύνθημα «SOS Κούβα», σε μια αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στο νησί της Καραϊβικής υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο Τέξας στο πλαίσιο των προεκλογικών του εμφανίσεων ενόψει των εκλογών για το Κογκρέσο, με στόχο να ενισχύσει τη στήριξή του ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Εν τέλει οι άνδρες ασφαλείας απομάκρυναν τουλάχιστον 10 ανθρώπους και η ομιλία του συνεχίστηκε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε επανειλημμένα να διακόψει για λίγη ώρα ομιλία την οποία εκφωνούσε χθες Τετάρτη το βράδυ εξαιτίας των παρεμβάσεων διαδηλωτών, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην πολιτεία Τέξας, στον αμερικανικό Νότο, με μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται σε περίπου δέκα ανθρώπους, οι οποίοι διώχτηκαν από τον χώρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πολλαπλασιάζει τις τελευταίες εβδομάδες τις προεκλογικές εμφανίσεις, προσπαθώντας να κινητοποιήσει τους οπαδούς του καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του, στις αρχές του Νοεμβρίου, με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις να μοιάζουν δυσοίωνες για την παράταξή του, τους ρεπουμπλικάνους.

Το κόμμα κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία του και στα δυο σώματα του Κογκρέσου.

Το κόστος ζωής έχει βρεθεί στην καρδιά αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ από κοινού με το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, που διέταξε ο κ. Τραμπ.

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