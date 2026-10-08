Ντόναλντ Τραμπ: Διαδηλωτές διέκοψαν την ομιλία του στο Τέξας -Φώναξαν συνθήματα υπέρ ΗΠΑ-Κούβας (βίντεο)

Αντιμέτωπος με έντονες αποδοκιμασίες και διαμαρτυρίες βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Τέξας το βράδυ της Τετάρτης (7/10).

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε στο συγκεντρωμένο πλήθος, διαδηλωτές άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, μεταξύ άλλων υπέρ των ΗΠΑ και της Κούβας, αναγκάζοντάς τον να διακόψει αρκετές φορές την ομιλία του.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απομάκρυναν στη συνέχεια τους διαδηλωτές από τον χώρο, ενώ ο Τραμπ επιχείρησε να καθησυχάσει το υπόλοιπο κοινό, χαρακτηρίζοντας τους συγκεντρωμένους «πληρωμένους διαδηλωτές».

Οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν ρυθμικά «U-S-A!» και έκαναν προσβλητικές χειρονομίες προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένας από τους διαδηλωτές φορούσε μπλουζάκι με το σύνθημα «SOS Κούβα», σε μια αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στο νησί της Καραϊβικής υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων.

"Those are really bad looking people." Hecklers interrupt President Trump's campaign rally in San Antonio before being removed from the venue. The incident takes place as Trump visits Texas to campaign with Republican candidates ahead of the November midterms. https://t.co/ZxeLsRaxWp — Fox News (@FoxNews) October 7, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο Τέξας στο πλαίσιο των προεκλογικών του εμφανίσεων ενόψει των εκλογών για το Κογκρέσο, με στόχο να ενισχύσει τη στήριξή του ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Εν τέλει οι άνδρες ασφαλείας απομάκρυναν τουλάχιστον 10 ανθρώπους και η ομιλία του συνεχίστηκε.

By my count, eight separate protests during Trump’s rally in San Antonio. I’ve covered hundreds of his events and most I’ve personally seen. https://t.co/pDW8dkpftb — Jake Traylor (@jake__traylor) October 8, 2026

Look at all the brave Texan Trump hating Patriots being assaulted by MAGA cultists for expressing free speech. I’ve never seen this this amount of amazing protestors outside and inside of any of his rallies. Fuking amazing. Let’s go Texas. Vote BLUE! 💙💙💙 https://t.co/bIiXpPXTkB — Hey Jo🤍 (@joe_jo9) October 8, 2026

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε επανειλημμένα να διακόψει για λίγη ώρα ομιλία την οποία εκφωνούσε χθες Τετάρτη το βράδυ εξαιτίας των παρεμβάσεων διαδηλωτών, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην πολιτεία Τέξας, στον αμερικανικό Νότο, με μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται σε περίπου δέκα ανθρώπους, οι οποίοι διώχτηκαν από τον χώρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πολλαπλασιάζει τις τελευταίες εβδομάδες τις προεκλογικές εμφανίσεις, προσπαθώντας να κινητοποιήσει τους οπαδούς του καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του, στις αρχές του Νοεμβρίου, με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις να μοιάζουν δυσοίωνες για την παράταξή του, τους ρεπουμπλικάνους.

Το κόμμα κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία του και στα δυο σώματα του Κογκρέσου.

Το κόστος ζωής έχει βρεθεί στην καρδιά αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ από κοινού με το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, που διέταξε ο κ. Τραμπ.

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