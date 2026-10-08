Καρβέλας: "Αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα και αγάπησα"

Ο Νίκος Καρβέλας προχώρησε σε νέα, μακροσκελή ανακοίνωση έξι σελίδων στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συναυλία, αλλά και στη σχέση του με την Άννα Βίσση.

«Άννα Βίσση θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέξει αυτόν τον δρόμο. Αυτά είναι όσα έχω να πω για την ώρα. Η εταιρεία παραγωγής και η Άννα υποστηρίζουν ότι ήμουν ενήμερος για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζαν. Ενήμερος για το ίδιο το προαποφασισμένο (ερήμην μου) γεγονός ήμουν – όπως ενήμερη ήταν και όλη η Ελλάδα. Περήφανος, όχι. Και δεν υπήρξα, ούτε είμαι περήφανος, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κας Μέρμηγκα Κούστα, οι οποίες, άλλωστε, μου απαγόρευσαν να έχω οποιοδήποτε ρόλο, δημιουργικό ή συμβουλευτικό στην συγκεκριμένη συναυλία, προφανώς για να μην "αλλοιώσω" το είδος του θεάματος που μόνες τους είχαν προαποφασίσει να παρουσιάσουν», σημειώνει.

Παράλληλα, κάνει λόγο για την αλλαγή των θέσεων που είχαν κρατηθεί για τον ίδιο, τους οικείους και τους προσκεκλημένους του στη συναυλία του ΟΑΚΑ, αλλά και για απειλή απαγόρευσης της εισόδου του στον χώρο: «Με την ανακοίνωσή της, η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης. Εμμέσως αλλά σαφώς, επιβεβαιώνει επίσης, ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης της δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο ΟΑΚΑ, εάν εμφανιζόμουν για να καθίσω στην αρχική μου θέση. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα».

Παράλληλα, διαψεύδει ότι ζήτησε 1,5 εκαμμύριο ευρώ.

«Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει, βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα, για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο (επιπλέον, ασφαλώς, των οποίων δικαιωμάτων είχα λαμβάνειν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης). Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια. Η "θέση" τους (αποφεύγω συνειδητό σκληρότερο χαρακτηρισμό) ήταν η εξής: ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα, και μάλιστα (τα μισά) υπό τον όρο να μη μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα. Αρνήθηκα κατηγορηματικά, μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο τύπου μου, να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα».

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