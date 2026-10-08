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Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ανοιχτή ημερίδα στο Ηράκλειο με δωρεάν είσοδο

ψυχικη υγεια
clock 12:29 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας Internus διοργανώνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 μια ανοιχτή Ημερίδα Ψυχικής Υγείας στο Πολύκεντρο Δήμου

Ηρακλείου, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη της σημασίας της ψυχικής φροντίδας στην καθημερινότητά μας.

Σε μια εποχή όπου το άγχος, οι απαιτήσεις της καθημερινότητας και οι συνεχείς κοινωνικές αλλαγές επηρεάζουν όλο και περισσότερο την ψυχική μας ισορροπία, η ανάγκη να μιλάμε ανοιχτά για την ψυχική υγεία γίνεται πιο σημαντική από ποτέ.

Η ημερίδα αποτελεί μια ευκαιρία για το κοινό να ενημερωθεί, να ακούσει, να προβληματιστεί και να έρθει πιο κοντά σε ζητήματα ψυχικής υγείας που αφορούν όλους μας.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά εξειδικευμένους ψυχολόγους του Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας Internus και να προσεγγίσουν την ψυχική φροντίδα μέσα από έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο.

Γιατί η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι εντελώς δωρεάν και ανοιχτή σε όλους.

 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

 Ώρα έναρξης: 16:30 στο Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου

 

Είσοδος Ελεύθερη

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