Νέο voucher για αγορά smartphone - Ποιοι οι δικαιούχοι, πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

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Το πρόγραμμα αφορά πολίτες με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.

Νέο voucher για την αγορά smartphone, αξίας έως 70 ευρώ, αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τον Νοέμβριο, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και να αξιοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση για την αγορά smartphone.

Ποιοι δικαιούνται το voucher

Το πρόγραμμα αφορά πολίτες με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.

Η ενίσχυση έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβάλει στην απόκτηση μιας σύγχρονης συσκευής κινητής τηλεφωνίας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των δικαιούχων σε ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες.

Το ποσό του voucher ανέρχεται έως τα 70 ευρώ, ενώ οι ακριβείς όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνουν γνωστά στην πρόσκληση του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, να λάβουν το voucher για την αγορά smartphone.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις για την ενίσχυση της ψηφιακής προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινή χρήση της τεχνολογίας.

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