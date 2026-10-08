Συντάξεις: H 28η Οκτωβρίου... αλλάζει τις πληρωμές – Δείτε τις ημερομηνίες

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Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου 2026, με τους συνταξιούχους να περιμένουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Η αργία της 28ης Οκτωβρίου επηρεάζει τον προγραμματισμό των πληρωμών, ενώ τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο ημερομηνίες, ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως εξής:

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 θα καταβληθούν:

-οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

-οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, δηλαδή συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1/1/2017 και έπειτα,

-όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, Μη Μισθωτών και Μισθωτών.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 θα καταβληθούν:

-οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,

-οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε θα φανούν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Παρότι οι επίσημες ημερομηνίες καταβολής είναι η 26η και η 29η Οκτωβρίου, οι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Συγκεκριμένα:

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026: αναμένεται να φανούν τα χρήματα για όσους πληρώνονται επίσημα τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026: αναμένεται να φανούν τα χρήματα για όσους πληρώνονται επίσημα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, καθώς η 28η Οκτωβρίου είναι αργία.

Ωστόσο, η ακριβής ώρα εμφάνισης των χρημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα.

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