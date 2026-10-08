ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου: Η ασφάλεια των μαθητών ξεκινά από τη γνώση και την εκπαίδευση

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Συνεχίζοντας την καθιερωμένη πρωτοβουλία επιμόρφωσης των συνοδών σχολικών δρομολογίων, η ΚΤΕΛ Ηρακλείου–Λασιθίου Α.Ε., σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, διοργάνωσε ακόμη ένα σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας και των Ειδικών Σχολείων.

Με ιδιαίτερη συμμετοχή και ουσιαστικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, στην αίθουσα «Φουγάρο» του Κεντρικού Σταθμού Ηρακλείου, το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Τραύματος και Παροχή Πρώτων Βοηθειών στον Τόπο του Συμβάντος», που διοργάνωσε η ΚΤΕΛ Ηρακλείου–Λασιθίου Α.Ε., σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της εταιρείας για την ενίσχυση της ασφάλειας των σχολικών μεταφορών, με έμφαση στην εκπαίδευση και την ουσιαστική προετοιμασία των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους μαθητές.

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(Ο Γ. Χαλεπάκης Διευθυντής ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου)

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον πολυσύνθετο και απαιτητικό ρόλο των συνοδών σχολικών λεωφορείων, οι οποίες καλούνται όχι μόνο να μεριμνούν για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών, αλλά και να αναγνωρίζουν έγκαιρα δυσκολίες, να διαχειρίζονται απρόβλεπτες καταστάσεις και να ανταποκρίνονται με ψυχραιμία και υπευθυνότητα σε περιστατικά που απαιτούν άμεση παρέμβαση.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η συμμετοχή εκπροσώπων των Ειδικών Σχολείων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ΚΤΕΛ Ηρακλείου–Λασιθίου Α.Ε. και συνέβαλαν με την επιστημονική τους γνώση και την καθημερινή τους εμπειρία στην προσέγγιση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τη μεταφορά μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν:

· Από το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, η Διευθύντρια κα Μαρία Σόπογλου.

· Από το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, ο Διευθυντής κ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος.

· Από το 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, η Διευθύντρια κα Ειρήνη Μπιλανάκη και η Κοινωνική Λειτουργός και εισηγήτρια κα Χαρίκλεια Φούρναρη.

· Από το Ειδικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων, η Υποδιευθύντρια κα Ουρανία Κολόκα.

· Από το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, οι κυρίες Αικατερίνη Κουτσάκη και Ιωάννα Σωμαράκη.

· Από το 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, η κα Σταυρούλα Σκουλουδάκη.

· Από το ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου, η κα Ειρήνη Μπαντουβά.

· Από το ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου, η Κοινωνική Λειτουργός κα Κωνσταντίνα Παπαδάκη.

Οι εκπρόσωποι της ειδικής εκπαίδευσης ανέδειξαν τη σημασία της σωστής διαχείρισης κρίσεων και δύσκολων συμπεριφορών κατά τη διάρκεια των σχολικών μετακινήσεων, καθώς και την ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των συνοδών, των οικογενειών και των σχολικών μονάδων.

Η συμβολή τους υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προσέφερε στις συνοδούς πρακτικές κατευθύνσεις και πολύτιμη γνώση για την καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε παιδιού.

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Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, κα Μαράκη Μπελαδάκη Ελένη, η οποία πραγματοποίησε σύντομη παρέμβαση.

Τον λόγο έλαβαν επίσης ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Μπελαδάκης Μανόλης, και ο Γενικός Διευθυντής της ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου Α.Ε., κ. Χαλεπάκης Γιώργος, υπογραμμίζοντας με την παρουσία και τις παρεμβάσεις τους τη σημασία της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.

Στο κύριο εκπαιδευτικό μέρος του σεμιναρίου, με τη συμβολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην αναγνώριση και την αρχική αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και στην ανάγκη σωστής αντίδρασης μέχρι την άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας.

Κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας ήταν ότι η ασφαλής σχολική μεταφορά αποτελεί συλλογική ευθύνη. Η οικογένεια, το σχολείο, η συνοδός, ο οδηγός και το ΚΤΕΛ αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας, στην οποία η γνώση, η επικοινωνία και η συνεργασία είναι καθοριστικές για την προστασία κάθε παιδιού.

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου Α.Ε. εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για τη σταθερή και πολύτιμη συνεργασία της, προς τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και προς όλους τους συμμετέχοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Για την ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου Α.Ε., η εκπαίδευση των ανθρώπων της δεν αποτελεί μια τυπική υποχρέωση, αλλά μια διαρκή επένδυση στην ασφάλεια, την πρόληψη και την υπεύθυνη φροντίδα των μαθητών.

Γιατί στην καθημερινή μεταφορά των παιδιών, η γνώση μπορεί να κάνει τη διαφορά την πιο κρίσιμη στιγμή.

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