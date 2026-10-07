Γεωργιάδης για ιατρεία μακροζωίας: «Γιατί δεν το έλυσα; Ε, δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος!»

Ότι δεν είναι «ο Μέγας Αλέξανδρος» ώστε να μπορεί να λύνει προβλήματα που παραμένουν άλυτα ακόμη και σε άλλες χώρες υποστήριξε από το βήμα της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στην κριτική για τα κενά ελέγχου στα ιδιωτικά ιατρεία που παρέχουν υπηρεσίες αναγεννητικής ιατρικής και μακροζωίας.

«Γιατί κατηγορείτε το υπουργείο Υγείας της Ελλάδας κι εμένα; Γιατί δεν έλυσα γρηγορότερα κάτι που δεν το έχει λύσει κανένα άλλο κράτος του κόσμου; Ε, δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος! Είμαι ένας απλός υπουργός», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Βρεττού σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο ιατρείων που παρέχουν αναγεννητικές και επεμβατικές θεραπείες, όπως η πλασμαφαίρεση.

Η συζήτηση έγινε με φόντο την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τα κενά που ήρθαν στο φως ως προς τη λειτουργία και την εποπτεία αντίστοιχων δομών, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, αλλά απασχολεί διεθνώς τις αρμόδιες αρχές. Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπεραμύνθηκε των ενεργειών του υπουργείου μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί παρεμβάσεις για την κάλυψη των κενών που εντοπίστηκαν.

«Στη ζωή υπάρχουν και απατεώνες»

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, έχει ήδη συσταθεί επιτροπή ειδικών επιστημόνων, η οποία επεξεργάζεται το θεσμικό πλαίσιο για την αναγεννητική ιατρική, έναν τομέα που, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί με μεγάλη ταχύτητα τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα κενά ασφαλείας στις υπηρεσίες μακροζωίας και αναγεννητικής ιατρικής αποτελούν διεθνές ζήτημα, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόσφατο περιστατικό σε ιδιωτική κλινική στη Φινλανδία.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση Μαζωνάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η αποκάλυψη του «χαλαρού πλαισίου» αποτέλεσε αφορμή για την επιτάχυνση των παρεμβάσεων του υπουργείου. Ο υπουργός απέδωσε, πάντως, τις παραβάσεις που φέρεται να διαπιστώθηκαν στη συγκεκριμένη υπόθεση στις ενέργειες των εμπλεκομένων και όχι στην απουσία ελέγχων. Όπως υποστήριξε, υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας και εξαπάτηση των ελεγκτικών μηχανισμών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «στη ζωή υπάρχουν και απατεώνες».

Τι είπε για το MedWatch

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο MedWatch, το ψηφιακό εργαλείο παρακολούθησης παραβάσεων που σχετίζονται με την προβολή ιατρικών υπηρεσιών. Όπως υποστήριξε, το σύστημα δημιουργήθηκε «σε χρόνο ρεκόρ» μετά τις αποκαλύψεις για τα κενά στο υφιστάμενο πλαίσιο και πλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η συζήτηση στη Βουλή επεκτάθηκε και στο κατά πόσο θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία όσων εντοπίζονται από το MedWatch για πιθανές παραβάσεις. Ο υπουργός Υγείας απέρριψε ένα τέτοιο ενδεχόμενο πριν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, επικαλούμενος την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ενδεχόμενο ένας αρχικός εντοπισμός να μη συνοδευτεί τελικά από επιβεβαίωση παράβασης. Όταν ο βουλευτής τού επισήμανε ότι ο ίδιος έχει ήδη δημοσιοποιήσει ονόματα, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε ότι αυτό έγινε μόνο στην περίπτωση προσώπων δημοσίου ενδιαφέροντος, αναφέροντας τη Μαρία Καρυστιανού και τον Γιώργο Πατούλη.

Αντιπαράθεση για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η μεταφορά του πρώην Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τον υπουργό Υγείας να απορρίπτει την κριτική ότι η αλλαγή αυτή αποδυνάμωσε τους ελέγχους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το Σώμα δεν καταργήθηκε, αλλά εντάχθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία εξακολουθεί να πραγματοποιεί ελέγχους. Για να ενισχύσει το επιχείρημά του, αναφέρθηκε σε παλαιότερη υπόθεση «ψευτογιατρού», υποστηρίζοντας ότι σοβαρές παραβάσεις είχαν διαφύγει των ελεγκτικών μηχανισμών και πριν από τη συγκεκριμένη διοικητική αλλαγή.

«Όσους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να έχεις, κάποιοι απατεώνες που υπάρχουν θα ξεφεύγουν», ανέφερε, επιμένοντας ότι η υπόθεση που έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τα ιατρεία αναγεννητικής ιατρικής ανέδειξε υπαρκτά κενά, για τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο έχει ήδη ξεκινήσει να διαμορφώνει νέο πλαίσιο.

Πηγή: ethnos.gr

*Φωτογραφία: Eurokinissi

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