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Συνάντηση Γεραπετρίτη με Φιντάν: «Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»
γεραπετρίτης φιντάν
clock 20:44 | 10/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη Σόφια, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου με τον Χακάν Φιντάν.

Οι δύο υπουργοί συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής και στην υπουργική συνάντηση της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πρόκειται για την πρώτη εκ του σύνεγγυς επαφή Γεραπετρίτη – Φιντάν, μετά τις διαρροές της Άγκυρας σχετικά με το κυοφορούμενο προκλητικό νομοσχέδιο που προετοιμάζει η Τουρκία.



Τελευταία φορά που οι δύο ΥΠΕΞ είχαν συναντηθεί ήταν στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού ΑΣΣ στην Άγκυρα τον Φεβρουάριο.

Οι δύο υπουργοί, με τη σημερινή τους συνάντηση, εκπέμπουν σαφές μήνυμα πως οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ενεργοί παρά τις λεκτικές κυρίως εντάσεις που έχουν προηγηθεί.

Διπλωματικές πηγές σχετικά με τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Fidan 

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα 10 Ιουνίου, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Hakan Fidan, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της SEECP, στη Σόφια.

Συζητήθηκε η πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου, στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ως προς την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Οι δύο Υπουργοί,τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

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