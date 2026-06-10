Τραμπ για το Ιράν: Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός -Τους δώσαμε χρόνο, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα

Στο γνωστό σκληρό ύφος του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια ανάρτηση για το Ιράν λέγοντας επί της ουσίας ότι παρότι είχαν χρόνο να συμφωνήσουν, δεν το έπραξαν και θα πληρώσουν το τίμημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί το Ιραν «νταή της Μέσης Ανατολής» και υποστηρίζει ότι έχουν ηττηθεί εντελώς.

Όλη η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου αναφέρει: «Ο στρατός του Ιράν είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάλι. Πολλά από αυτά, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία τους, δεν υπάρχουν καν πια – Έχουν ηττηθεί εντελώς. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!! Τους δώσαμε πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

Επίσης, σε δήλωσή του στο Fox News, τόνισε ότι είναι κοντά στο να διατάξει νέες επιθέσεις σε εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, καθώς η Τεχεράνη έχει αργήσει να κλείσει συμφωνία.

20.000 άνθρωποι χωρίς νερό

Περίπου 20.000 άνθρωποι δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε πόσιμο νερό στη Σιρίκ, πόλη λιμάνι στο νότιο Ιράν, ύστερα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε δύο ταμιευτήρες νερού, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι ΗΠΑ χτύπησαν τη νύχτα στις Τζασκ, Σιρίκ και το νησί Κεσμ, στη νότια ακτή του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένο, σε αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στον Κόλπο.

«Δυστυχώς μετά την επίθεση αυτή, 20.000 κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν πόσιμο νερό και, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται μεταξύ 45 και 50 βαθμών, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες» γι’ αυτούς, σημείωσε αξιωματούχος της τοπικής εταιρείας ύδρευσης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Οι πόροι υπόγειων υδάτων δεν επαρκούν» για να αντικαταστήσουν τους ταμιευτήρες νερού που υπέστησαν βλάβη, διευκρίνισε.

Το Ιράν κατήγγειλε ότι τα αμερικανικά πλήγματα διεξήχθησαν «υπό ψευδές πρόσχημα» και απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις που είχαν στόχο την Ιορδανία και το Μπαχρέιν, συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (09/06/26) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε ότι βρισκόντουσαν κοντά σε μια «πολύ καλή συμφωνία» για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

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