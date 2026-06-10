Κρήτη: Το αρματαγωγό "Φολέγανδρος" βυθίστηκε στα Χανιά αλλάζοντας τον ελληνικό τουρισμό (βίντεο)

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται πλέον μια νέα εποχή για τον θεματικό τουρισμό και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η θεαματική πόντιση του παροπλισμένου αρματαγωγού «Φολέγανδρος» στον θαλάσσιο όρμο του Ομπρόσγιαλου, στον Αποκόρωνα Χανίων.

Το εντυπωσιακό εγχείρημα σηματοδοτεί την πλήρη ολοκλήρωση των υποθαλάσσιων παρεμβάσεων για τη δημιουργία του πρώτου επίσημα αδειοδοτημένου καταδυτικού πάρκου στη χώρα μας.

Από πολεμικό πλοίο, «ζωντανός» ύφαλος

Το ιστορικό σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού, αφού καθαρίστηκε πλήρως από κάθε είδους ρυπογόνα υλικά βάσει αυστηρών περιβαλλοντικών πρωτοκόλλων, βρήκε τη νέα του θέση στον βυθό της Κρήτης. Στόχος είναι η σταδιακή μετατροπή του σε έναν πρότυπο τεχνητό ύφαλο. Μέσα στα επόμενα χρόνια, το «Φολέγανδρος» αναμένεται να αποτελέσει καταφύγιο για δεκάδες είδη της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας, συμβάλλοντας στην αναγέννηση του τοπικού οικοσυστήματος.

Image

Πόλος έλξης για τον παγκόσμιο καταδυτικό τουρισμό

Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου αλλάζει ριζικά τον τουριστικό χάρτη της περιοχής. Σύμφωνα με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς του τουρισμού, το έργο αυτό αναμένεται να:

Προσελκύσει επισκέπτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου

, οι οποίοι ταξιδεύουν αποκλειστικά για την εμπειρία της αυτόνομης κατάδυσης.

, οι οποίοι ταξιδεύουν αποκλειστικά για την εμπειρία της αυτόνομης κατάδυσης. Επιμηκύνει την τουριστική περίοδο

, καθώς η δραστηριότητα αυτή δεν εξαρτάται από το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» και μπορεί να αναπτυχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

, καθώς η δραστηριότητα αυτή δεν εξαρτάται από το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» και μπορεί να αναπτυχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ενισχύσει την τοπική οικονομία

, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας σε καταδυτικά κέντρα, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης.

, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας σε καταδυτικά κέντρα, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης.

Θωράκιση της θαλάσσιας περιοχής

Πέρα από τα οικονομικά οφέλη, το πάρκο λειτουργεί και ως ασπίδα προστασίας για το περιβάλλον. Η επίσημη θεσμοθέτηση και η επιτήρηση της ζώνης αυτής βάζουν οριστικό «φρένο» στην υπεραλίευση και την παράνομη αλιεία, επιτρέποντας στα ιχθυαποθέματα της περιοχής να αναπαραχθούν με ασφάλεια.

Η επιτυχής πόντιση του αρματαγωγού αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα του πώς η κρατική μέριμνα, η τοπική αυτοδιοίκηση και η οικολογική συνείδηση μπορούν να συνεργαστούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Ομπρόσγιαλος Χανίων είναι πλέον έτοιμος να υποδεχθεί τους πρώτους εξερευνητές του βυθού, ανοίγοντας τον δρόμο για παρόμοιες πρωτοβουλίες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Mε πληροφορίες από το kriti360.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πλεύρης στο Ράδιο Κρήτη: Προθεσμία μίας εβδομάδας για την υπόδειξη χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών