Πυρά αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των πολεοδομιών: “Κατέρρευσε η δήθεν διαφάνεια” μετά την παραίτηση Διδασκάλου

Να μην «περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή» αλλά να δώσει άμεσα εξηγήσεις «για το πώς για πολλοστή φορά βρίσκεται υπόλογη για τους συνεργάτες που η ίδια επέλεξε και που συμμετείχαν σε κομβικούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων του Υπουργείου βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης», καλεί τη Λίνα Μενδώνη ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση τους σχετικά με την παραίτηση του γγ του υπουργείου, Γιώργου Διδασκάλου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του με τίτλο: «Κατέρρευσε με κρότο η ”διαφάνεια” του Υπουργείου Πολιτισμού», ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Ο γ.γ. του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, που προήδρευε τόσο στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), όσο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο για τις πολεοδομίες.

Η παραίτηση του έρχεται σε συνέχεια της παραίτησης του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ε. Μπακογιάννη, ενώ ταυτόχρονα πληθαίνουν τα ονόματα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και φέρονται να ανήκουν στο στενό κύκλο της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Είναι σαφές ότι η ”αμετακίνητη” Υπουργός Πολιτισμού δεν μπορεί να περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή. Οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για το πώς για πολλοστή φορά βρίσκεται υπόλογη για τους συνεργάτες που η ίδια επέλεξε και που συμμετείχαν σε κομβικούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων του Υπουργείου βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης.

Δεν ήξερε; Παραπλανήθηκε (ξανά); Ή μήπως όλα αυτά είναι άλλο ένα καλοστημένο σύστημα εξυπηρετήσεων της Νέας Δημοκρατίας;

Ο πολιτισμός δεν μπορεί να βρίσκεται στη σκιά υπονοιών, αδιαφάνειας και σιωπής. Οι πολίτες δικαιούνται πλήρεις απαντήσεις. Η λογοδοσία και η θεσμική θωράκιση αποτελούν προϋπόθεση για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

ΕΛΑΣ: Να μπει τέρμα στον ευτελισμό της δημοκρατίας

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε: «Το εκτεταμένο γαλάζιο κύκλωμα στις πολεοδομίες, που οδήγησε σε μπαράζ παραιτήσεων, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι η σταθερότητα στην οποία ορκίζεται ο πρωθυπουργός είναι η στασιμότητα των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Η στασιμότητα των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών, της αντίληψης και της πρακτικής ότι το κράτος, οι μηχανισμοί, και τα ταμεία του είναι ιδιοκτησία μιας πολιτικής και κερδοσκοπικής ελίτ. Δεν πάει άλλο.

Είναι ανάγκη να μπει τέρμα στον ευτελισμό της δημοκρατίας, τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής, τη συγκάλυψη και την ατιμωρησία. Να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια επανάσταση ηθικής και εντιμότητας. Τώρα! Το δίλημμα είναι στασιμότητα ή πρόοδος».

ΣΥΡΙΖΑ: Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού

«Στη σκιά του σκανδάλου με το κύκλωμα στις πολεοδομίες, σήμερα υπέβαλε την παραίτησή του και ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου. Είχε προηγηθεί η παραίτηση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού του υπ. Περιβάλλοντος, Ευθ. Μπακογιάννη, ενώ δημοσιεύματα -σε φιλοκυβερνητικές ιστοσελίδες μάλιστα- αναφέρουν ότι επίκειται και τρίτη παραίτηση γενικού γραμματέα», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Να σημειώσουμε ότι ο Γ. Διδασκάλου προήδρευε, μεταξύ άλλων, σε δύο πολύ σημαντικά όργανα, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, που καλούνται συχνά να πάρουν πολύ σημαντικές αποφάσεις. Στο ”κύκλωμα των πολεοδομιών”, άλλωστε, εμπλέκονται υπάλληλοι που είχαν ρόλο σε κομβικά συμβούλια του υπ. Πολιτισμού, στα οποία προΐστατο ο ίδιος ο κ. Διδασκάλου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και διερωτάται αν «η ”ακλόνητη” υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, που βρίσκεται εφτά χρόνια τώρα στην υπουργική καρέκλα με εντολή Μητσοτάκη, δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα».

«Η χιονοστιβάδα αποκαλύψεων επιβάλλει να διερευνηθούν σε βάθος οι αμαρτωλές υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκαν τα παραιτούμενα στελέχη και προκάλεσαν τη νομιμότητα, αλλά και την κοινή λογική, όπως έχει καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Από τα ακατάλληλα έργα και τις προτάσεις για τελεφερίκ σε αρχαιολογικούς χώρους, έως τις ασύμβατες τσιμεντένιες ανακατασκευές χωρίς επαρκείς μελέτες, όπως στην Ακρόπολη και την Αρχαία Αγορά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως «αποδεικνύεται ότι σε όλα τα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, δεν έχουμε ”μόνο” υποθέσεις ιδιωτών που πλήττονται ή ωφελούνται από τα δυσώδη κυκλώματα, αλλά και αποφάσεις εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων, άμεσα βλαπτικών για τις αρχαιότητες και την πολιτιστική μας κληρονομιά». «Από τη διάθεση μνημείων για γάμους και δεξιώσεις ημετέρων μέχρι το ξεπούλημα των αναψυκτηρίων και πωλητηρίων μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων σε φίλους και κολλητούς», προσθέτει.

«Αυτές οι πολιτικές και τα πρόσωπα που προθύμως τις υπηρετούν -και τώρα δήθεν παραιτούνται ή καρατομούνται- είναι πολιτικές αποκλειστικά του συστήματος Μητσοτάκη – Μενδώνη. Θυμίζουμε ότι δίπλα στην κ. Μενδώνη υπήρχαν και πρόσωπα από το προηγούμενο κύκλωμα εκβιαστών, της λεγόμενης ”Νάνσυ”, αλλά η ίδια δεν αναψηλάφησε ούτε εκείνες τις αμαρτωλές υποθέσεις. Στα πόσα κυκλώματα, λοιπόν, που κυκλώνουν και την ίδια, θα νιώσει η κ. Μενδώνη την απαιτούμενη ευθιξία να παραιτηθεί ή ο πρωθυπουργός τη στοιχειώδη ευθύνη να την αποπέμψει;», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Αυτό που αποδεικνύουν οι παραιτήσεις των γ.γ. είναι αυτό που όλοι πλέον έχουν αντιληφθεί: η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς. Έκαναν τη διαφθορά ενδημικό είδος για να γλεντάνε οι γαλάζιες ακρίδες. Κάθε παράταση της διακυβέρνησης Μητσοτάκη ανοίγει πληγές στο σώμα της κοινωνίας».

Νέα Αριστερά: «Η διαφθορά αποτελεί το DNA της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

«Η παραίτηση του επί επταετία Γ.Γ. του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκάλου από τη θέση του, έρχεται λίγες μέρες μετά την αντίστοιχη αποχώρηση του Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, σχετικά με το κύκλωμα στις πολεοδομίες.

Προσθέτει ότι «δημοσιογραφικά ρεπορτάζ αποδίδουν τις παραιτήσεις των δύο γενικών γραμματέων σε εμπλοκή φίλων και συγγενών τους στο σκάνδαλο των Πολεοδομιών διαψεύδοντας τις σχετικές κυβερνητικές διαρροές».

Στην συνέχεια τονίζει πως «τόσο η ίδια η υπόθεση συστήματος χρηματισμών σε Πολεοδομίες, όσο και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες για τους λόγους αποχώρησης των γενικών γραμματέων, συνθέτουν το σκηνικό μιας διοίκησης συνυφασμένης με την διαφθορά σε κάθε επίπεδο. Το “επιτελικό κράτος” που κατασκεύασε η κυβέρνηση δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κάλυμμα για τη δυσωδία των χρηματισμών, και των “ημετέρων”. Η διαφθορά αποτελεί το DNA της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όσο κι αν ο ίδιος επτά χρόνια μετά την εκλογή του επαναφέρει το “παραμύθι” πως θα φτιάξει “ψηφιακό κράτος χωρίς διαφθορά”».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Χανιά: Αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά – Δεκάδες προσαγωγές

Έρευνα στην Κρήτη: Τι επηρεάζει την ψυχική μας ευεξία καθώς μεγαλώνουμε;