Έρευνα στην Κρήτη: Τι επηρεάζει την ψυχική μας ευεξία καθώς μεγαλώνουμε;

Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Σίμο Καθηγητή Αναπτυξιακής Νευροψυχολογίας μελετά για πρώτη φορά τον συνδυαστικό ρόλο της υγείας του εγκεφάλου, του ύπνου, των κοινωνικών σχέσεων και του τρόπου που βλέπουμε τη ζωή.

Καθώς μεγαλώνουμε, οι περισσότεροι από εμάς δίνουμε μεγάλη σημασία στη σωματική μας υγεία. Εξίσου σημαντικό όμως είναι να διατηρούμε την ψυχική μας ευεξία, το ενδιαφέρον μας για τη ζωή, τις κοινωνικές μας σχέσεις και την αίσθηση ότι η καθημερινότητά μας παραμένει ουσιαστική και ικανοποιητική.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ποιότητα ζωής στη μεγαλύτερη ηλικία επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Η υγεία του εγκεφάλου, ο ύπνος, η σωματική κατάσταση και οι σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μας παίζουν σημαντικό ρόλο. Εξίσου σημαντικός, όμως, είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε τα γεγονότα της ζωής μας, αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και διατηρούμε στόχους, ενδιαφέροντα και αίσθηση νοήματος στην καθημερινότητά μας. Οι καθημερινές μας συνήθειες και ο τρόπος που σκεφτόμαστε επηρεάζουν τα συναισθήματά μας και, κατ’ επέκταση, την ψυχική μας ευεξία.

Ταυτόχρονα, η ψυχική ευεξία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε τον εαυτό μας, παραμένουμε δραστήριοι και συνδεόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας, με αποτέλεσμα να επηρεάζει ακόμη και τη σωματική μας υγεία. Ακόμη και όταν εμφανίζονται ήπιες δυσκολίες στη μνήμη ή σε άλλες νοητικές λειτουργίες, η ψυχική ευεξία μπορεί συχνά να διατηρηθεί ή και να ενισχυθεί μέσα από μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στις κοινωνικές δραστηριότητες και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της ζωής.

Παρόλο που η έρευνα έχει προχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούμε να γνωρίζουμε σχετικά λίγα για το πώς όλοι αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους κατά τη μετάβαση σε ένα νέο στάδιο ζωής.

Για τον λόγο αυτό, το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποιεί μια νέα ερευνητική μελέτη στο Ηράκλειο, εξετάζοντας για πρώτη φορά συνδυαστικά βιολογικούς δείκτες, χαρακτηριστικά του ύπνου, κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αξιολογούν τη ζωή και την καθημερινότητά τους.

Όπως τονίζεται, «η κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην ψυχική ευεξία είναι ιδιαίτερα σημαντική για ανθρώπους που έχουν αρχίσει να παρατηρούν αλλαγές στη μνήμη τους, καθώς μπορεί να αναδείξει πρακτικούς τρόπους διατήρησης της ποιότητας ζωής, της αυτονομίας και της ενεργού συμμετοχής στην καθημερινότητα.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το Ιράν χτύπησε βάσεις των ΗΠΑ σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ μετά τις αμερικανικές επιθέσεις

Ηράκλειο: Σε τεντωμένο σχοινί για το Μεταναστευτικό - Την Παρασκευή οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου