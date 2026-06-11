Αυτό είναι το φρούτο που προστατεύει την καρδιά και κρατά τον εγκέφαλο νέο!

Όταν μιλάμε για τροφές που ωφελούν την καρδιά και τον εγκέφαλο, συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει στα μούρα, στους ξηρούς καρπούς ή στα λιπαρά ψάρια. Ωστόσο, ένα ιδιαίτερα προσιτό και συχνά υποτιμημένο φρούτο φαίνεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη και για τα δύο.

Τα δαμάσκηνα, εκτός από τη γλυκιά γεύση και τη θρεπτική τους αξία, έχουν συνδεθεί από έρευνες με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, βραδύτερη γήρανση του εγκεφάλου και μια σειρά ακόμη από ευεργετικές επιδράσεις στον οργανισμό. Πλούσια σε βιταμίνες C, A και K, αλλά και σε μέταλλα όπως το μαγγάνιο, ο χαλκός και το μαγνήσιο, τα δαμάσκηνα, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες, αποτελούν μια εξαιρετική προσθήκη στη διατροφή που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην υγεία μας…

1. Επιβραδύνουν τη γήρανση του εγκεφάλου

Ο χυμός δαμάσκηνου έχει συνδεθεί με μειωμένη γνωστική γήρανση. Ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό ενδεχομένως οφείλεται στην υψηλότερη περιεκτικότητα του χυμού σε αντιοξειδωτικές φαινόλες, ουσίες που συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

2. Υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς

Τα δαμάσκηνα και γενικότερα τα σκουρόχρωμα μοβ φρούτα περιέχουν ανθοκυανίνες, φυσικές φυτικές ενώσεις που φαίνεται να συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών επιπέδων λιπιδίων στο αίμα. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου. Παράλληλα, τα δαμάσκηνα είναι πλούσια σε ασβέστιο, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη φυσιολογική πήξη του αίματος.

3. Βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου

Το φρούτο περιέχει χλωρογενικό οξύ, μια ουσία που ορισμένες μελέτες συνδέουν με τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και του αισθήματος της πείνας. Το χλωρογενικό οξύ συναντάται επίσης στο ελαιόλαδο, στα μπαχαρικά, σε διάφορα λαχανικά, στο κρασί και στον καφέ.

4. Προστατεύουν τα οστά

Τα δαμάσκηνα σε αποξηραμένη μορφή έχουν συνδεθεί με καλύτερη υγεία των οστών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, οι οποίες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων ισχίου. Μάλιστα, η κατανάλωση περίπου 50 γραμμαρίων ημερησίως φαίνεται να αποτελεί την ιδανική ποσότητα, καθώς είναι αποτελεσματική και μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

5. Συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής

Η φλεγμονή αποτελεί φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, όταν όμως γίνεται χρόνια και ανεξέλεγκτη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα κύτταρα. Η κατάσταση αυτή αναφέρεται συχνά ως «inflammaging», δηλαδή φλεγμονώδης γήρανση. Τα δαμάσκηνα περιέχουν αντιοξειδωτικά, όπως η αντιφλεγμονώδης κουερσετίνη, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών που επιβαρύνουν τον οργανισμό.

6. Έχουν συνδεθεί και με αντικαρκινική δράση

Από συστηματική ανασκόπηση 54 μελετών διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση δαμάσκηνων πιθανόν σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου και ο καρκίνος του μαστού.

7. Βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου

Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα είναι γνωστά για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, χάρη στη σορβιτόλη που περιέχουν. Η ίδια φυσική ουσία υπάρχει και στα φρέσκα δαμάσκηνα, ενώ η υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες ενισχύει ακόμη περισσότερο τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου και διευκολύνει τις κενώσεις.

Κάτι πολύ παραπάνω από ένα νόστιμο φρούτο

Τα δαμάσκηνα δεν είναι απλώς ένα νόστιμο φρούτο. Τα θρεπτικά συστατικά και οι φυτικές ενώσεις που περιέχουν φαίνεται να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη, από την υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας και τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας μέχρι την προστασία των οστών και την καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Αν και χρειάζονται περισσότερες έρευνες για την επιβεβαίωση ορισμένων ευρημάτων, η ένταξή τους σε μια ισορροπημένη διατροφή αναμφίβολα μπορεί να αποτελέσει μια απλή και ωφέλιμη επιλογή για τη συνολική υγεία.

Πηγή: newsbeast.gr

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