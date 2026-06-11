Το Ιράν χτύπησε βάσεις των ΗΠΑ σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ μετά τις αμερικανικές επιθέσεις

Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί, και απειλές μεταξύ των αντίπαλων πλευρών για νέες επιθέσεις και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, περιγράφουν το σκηνικό που εκτυλίχθηκε και αυτό το βράδυ (10.06.2026), το δεύτερο σε σειρά, στη Μέση Ανατολή, με ΗΠΑ και Ιράν να αρπάζουν τα όπλα τους και να προκαλούν νέα ανάφλεξη παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως η συμφωνία για ειρήνη είναι «πολύ κοντά».

Ενώ ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα σειρά πληγμάτων ως «νόμιμη άμυνα» κατά του Ιράν, με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, τα ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν, τα ξημερώματα, πως ακούστηκαν εκρήξεις στις νότιες ακτές της χώρας και συγκεκριμένα στη νήσο Κεσμ, στη Μινάμπ, στη Σιρίκ και στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς, σε «στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας».

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

«Δυνάμεις άρχισαν να διεξάγουν στις 17:15 (…) νέα πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν» κατά διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), προσθέτοντας πως πρόκειται για «ανταπόδοση της αδικαιολόγητης και συνεχιζόμενης ιρανικής επιθετικότητας».

Με τη σειρά του το Ιράν ισχυρίζεται πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, δύο χώρες που έχει πλήξει σφοδρά και αρκετές φορές από την έναρξη του πολέμου.

Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

BREAKING:







Iran struck a US military base in Jordan with a long-range ballistic missile.







Satellite imagery from february showed that more than 60 US aircraft were deployed at the base, including 30 F-35 stealth fighters and 36 F-15 fighter jets. pic.twitter.com/9ZTuYzVqCw — Current Report (@Currentreport1) June 11, 2026

«Κατά τη διάρκεια δυο κυμάτων επιχειρήσεων, χτυπήθηκαν δεκαοκτώ σημαντικοί στόχοι που ανήκουν στις αμερικανικές δυνάμεις» στις βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ, στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Λίγες ώρες μετά, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία, σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) said in a statement it struck deployment sites of US F-35, F-15 and F-16 fighter jets at Al-Azraq air base in Jordan with 12 ballistic missiles.







"The strikes were carried out in response to US attacks on sites inside Iran,… pic.twitter.com/bBEu0THvsO — Iran International English (@IranIntl_En) June 11, 2026

Η επιχείρηση για την «τιμωρία του επιτιθέμενου» έβαλε στόχο την «αεροπορική βάση Αλ Αζράκ και το κέντρο διοίκησης» που βρίσκεται εκεί και διεξήχθη με «12 βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφεραν οι Φρουροί, κατά το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, διαβεβαιώνοντας πως κατέστρεψαν την εγκατάσταση και «μεγάλο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών».

Λίγη ώρα μετά, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιορδανία, ζήτησε από τους πολίτες να βρουν άμεσα καταφύγιο μιας και ιρανικά drones και πύραυλοι, εισέβαλαν στον εναέριο χώρο.

Jordan: Reports indicate missiles, drones, or rockets are in Jordanian airspace. Seek overhead cover and shelter in place immediately. Remain indoors and pay attention to local announcements and alerts.







The U.S. Embassy in Jordan will continue to review the situation and provide… pic.twitter.com/DaxFwiS4Fe — TravelGov (@TravelGov) June 11, 2026

Νωρίτερα, επίσημα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι διεξήχθη επίθεση εναντίον του γενικού αρχηγείου του αμερικανικού 5ου στόλου στο Μπαχρέιν με drones και ότι επλήγησαν κεραίες τηλεπικοινωνιών και ραντάρ συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot. Τις πληροφορίες αυτές μετέδωσαν τα πρακτορεία FARS και MEHR.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν από τη δική του πλευρά ανακοίνωσε μέσω X ότι «ήχησαν» σειρήνες συναγερμού.

🚨🇮🇷🇯🇴🇺🇸---BREAKING







JORDAN / US







IRGC--







"In response to US attacks, 12 ballistic missiles were launched at Al-Azrak airbase and the location of American F-35, F-15, and F-16 fighter jets. As a result, some infrastructure facilities and several aircraft were destroyed."







Smoke… pic.twitter.com/9BCQwYv8wR — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) June 11, 2026

Τραμπ: Το Ιράν μας ζήτησε να σταματήσουμε τις επιθέσεις

Δημοσιογράφος του Fox News, μετέδωσε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ που αποκάλυψε πως ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιράν του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μου είπε ότι το Ιράν του τηλεφώνησε απόψε», είπε ο δημοσιογράφος Τρέι Γιγκστ. «Μου είπε πως οι Ιρανοί του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς».

.@POTUS on Iran: "We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today... And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal — but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some… pic.twitter.com/ScvGn14QFQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 10, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε επίσης πως «οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα». Η Τεχεράνη διέψευσε αμέσως, με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

«Οι ισχυρισμοί του Τραμπ κατά τους οποίους Iρανοί αξιωματούχοι ήλθαν σε επαφή μαζί του διαψεύδονται σθεναρά» και «δεν είναι παρά πρόσχημα για να ξεφύγει από τον πόλεμο», τόνισαν στην ανακοίνωση.

«Όποιο πλοίο περνά από τα Στενά του Ορμούζ, θα γίνεται στόχος»

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως στο εξής θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο αποπειράται να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως «έπληξε» δυο σκάφη που προσπάθησαν να περάσουν από τη θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας.

«Οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ θα γίνεται στόχος» στο εξής, ανέφερε το ιρανικό γενικό επιτελείο, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, τονίζοντας πως τα Στενά πλέον είναι «απόλυτα κλειστά για κάθε τύπο πλοίου», συμπεριλαμβανομένων «δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και εμπορικών πλοίων», εν μέσω νέων βομβαρδισμών των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Το ιρανικό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων MEHR, ανέφερε από τη δική του πλευρά ότι «επλήγησαν» δυο πλοία τα οποία «αποπειράθηκαν να διασχίσουν παράνομα τα στενά του Ορμούζ».

«Έπειτα από επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τον αμερικανό εχθρό, τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας διαταγής», ανέφερε εξάλλου το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, σύμφωνα με το IRIB.

«Προειδοποιούμε ότι κανένα πλοίο δεν πρέπει να φύγει από το αγκυροβόλιό του στον περσικό κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν. Κάθε προσέγγιση στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό», πρόσθεσε.

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