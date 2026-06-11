Χανιά: Αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά – Δεκάδες προσαγωγές

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (11/6), σε καταυλισμούς Ρομά.

Στόχος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να απομακρυνθούν άτομα σε διάφορες περιοχές των Χανίων, που έχουν δημιουργήσει παράνομα, καταυλισμούς.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμιακό όγκο, όπως Νέα Χώρα, Σούδα και Αγίους Αποστόλους.

Οι δύο τελευταίες μάλιστα έχουν έντονη τουριστική κίνηση το καλοκαίρι.

Έχουν γίνει ήδη δεκάδες προσαγωγές στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων ενώ στα σημεία που γίνονται οι επιχειρήσεις, συνδράμουν συνεργεία του δήμου Χανίων για τον καθαρισμό των χώρων.

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