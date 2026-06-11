Κρήτη: Ώρες αγωνίας για την 45χρονη γυναίκα - Κανένα σημάδι ζωής

Κορυφώνεται η αγωνία για την 45χρονη από τo Βαρύπετρο Χανίων.
Η γυναίκα φέρεται να έφυγε από το σπίτι της στις 29 Μαϊου και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.
Ο αδελφός της δήλωσε την εξαφάνιση στην αστυνομία, την περασμένη Δευτέρα 8/6 οπότε και ξεκίνησαν οι ερευνες της αστυνομίας, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.
(ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΑΡΧΕΊΟΥ)
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