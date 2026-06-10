Ηράκλειο: Έστησαν το τσαντίρι τους δίπλα από το λιμάνι (εικόνες)

Νέο προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από το λιμάνι του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στους ανοιχτούς χώρους έξω από τον Λιμένα, εκεί όπου συνηθίζουν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα.

Στο σημείο αυτό αποφάσισαν να στήσουν Ρομά το...τσαντίρι τους, παρκάροντας τα αυτοκίνητα τους, στήνοντας τις σκηνές τους και κάνοντας ουσιαστικά παράνομη κατάληψη του χώρου.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη δημόσια υγεία, τη παραβατικότητα και την ασφάλεια. Σημειώνεται πως το τσαντίρι βρίσκεται σε ένα τόσο κεντρικό σημείο, όπου καθημερινά ντόπιοι και επισκέπτες διέρχονται από εκεί και η παρουσία τους, υποβαθμίζει την τουριστική εικόνα.

Δείτε τις εικόνες:

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