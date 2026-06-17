Μανώλης Κεφαλογιάννης: Απόλυτα καταδικαστική η Έκθεση για την Τουρκία στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, έκανε την ακόλουθη παρέμβαση κατά τη συζήτηση της Έκθεσης Προόδου γι την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Αναλυτικά η παρέμβαση:

«Η σημερινή Έκθεση για την Τουρκία στέλνει τρία σαφή μηνύματα για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Πρώτον, το casus belli. Δεν μπορεί να υπάρχει απειλή πολέμου κατά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Είναι αντίθετο στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Παραβιάζει κατάφωρα τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Άρθρο 2 παράγραφος 4).

Δεύτερον, η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει μονομερώς τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 3 του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Τρίτον, η Έκθεση καταδικάζει τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας». Καταδικάζει κάθε προσπάθεια νομοθέτησής της. Απορρίπτει κάθε ενέργεια που αμφισβητεί την κυριαρχία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μήνυμα είναι σαφές. Αυτές είναι οι Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές τις Αρχές οφείλει να σεβαστεί η Τουρκία.»

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