Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης: Δεν μπορεί να συνεχιστεί το κυκλοφοριακό χάος στο Β.Ο.Α.Κ. λόγω έργων

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη (υπόψη Αναπληρωτή Υπουργού, Νίκου Παπαθανάση), Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα θέτει το ζήτημα των καθυστερήσεων στις μετακινήσεις επί του Β.Ο.Α.Κ. λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των έργων κατασκευής του νέου Αυτοκινητοδρόμου.

Ο νέος ΒΟΑΚ αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Κρήτης. Η ολοκλήρωσή του πρέπει να προχωρήσει όσο το δυνατόν απρόσκοπτα, επ΄ωφελεία της τοπικής κοινωνίας αλλά και χωρίς επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις στον Έλληνα φορολογούμενο.

Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου, πρέπει να διασφαλιστεί ότι το νησί θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ομαλά, τόσο για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους όσο και για τα εκατομμύρια των επισκεπτών που υποδέχεται κάθε χρόνο.

Δεδομένου ότι :

(α) Οι καθυστερήσεις που καταγράφονται μέχρι στιγμής είναι άνευ προηγουμένου και παρατηρούνται τόσο στον υφιστάμενο Β.Ο.Α.Κ., όσο και στο παλιό οδικό δίκτυο προκαλώντας ταλαιπωρία αλλά και εκνευρισμό στους χρήστες της οδού, όταν μάλιστα λόγω των καθυστερήσεων κινδυνεύουν να είναι ασυνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους.

(β) Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στους τουρίστες. Εργαζόμενοι, κάτοικοι και επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής αναγκάζονται να προσθέτουν σημαντικό χρόνο στις καθημερινές μετακινήσεις τους ενώ χρειάζονται ακόμη και μιάμιση επιπλέον ώρα για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περίπτωση ανάγκης, για παράδειγμα σε περίπτωση που πρέπει να περάσει ασθενοφόρο, πυροσβεστικό όχημα ή περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας.

(γ) Η τοπική Κοινωνία του Ηρακλείου και οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών κλάδων αναρωτιούνται, εύλογα, γιατί να έχει προγραμματιστεί η εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών εν μέσω τουριστικής σαιζόν, δεδομένου ότι σύμφωνα με αναφορές τους, στην Κρήτη έχουμε μπροστά μας έναν ακόμη μήνα γεμάτο ημέρες τουρισμού.

(δ) Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας η έλευση των χρονικών οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης, για την απορρόφηση των πόρων δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη και μια πιεστική κατάσταση.

(ε) Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παραπάνω δημόσιας σύμβασης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε αναθέσει την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών για τα υπό ανάθεση τμήματα του Β.Ο.Α.Κ., από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει ο κυκλοφοριακός φόρτος στα κρίσιμα οδικά τμήματα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ζητάει εξηγήσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία σχετικά με το χρονικό προγραμματισμό των συγκεκριμένων εργασιών εν μέσω τουριστικής περιόδου καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την παροχή real time ενημέρωσης των χρηστών της οδού σε σχέση με τους απαιτούμενους χρόνους μετάβασης σε κρίσιμους προορισμούς της ευρύτερης περιοχής των έργων, χωρίς βεβαίως καμία οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του έργου.

Το κείμενο της ερώτησης

«ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :

(α) Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη (υπόψη Αναπληρωτή Υπουργού, Νίκου Παπαθανάση)

(β) Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

(γ) Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα

Θέμα : Τεράστια τα προβλήματα στις μετακινήσεις λόγω προγραμματισμού εργασιών στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη του Β.Ο.Α.Κ., εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Υπουργοί,

Ο νέος ΒΟΑΚ αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Κρήτης. Η ολοκλήρωσή του πρέπει να προχωρήσει όσο το δυνατόν απρόσκοπτα, επ΄ωφελεία της τοπικής κοινωνίας αλλά και χωρίς επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις στον Έλληνα φορολογούμενο.

Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου, πρέπει να διασφαλιστεί ότι το νησί θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ομαλά, τόσο για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους όσο και για τα εκατομμύρια των επισκεπτών που υποδέχεται κάθε χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των έργων κατασκευής του νέου Β.Ο.Α.Κ., τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, με ΣΔΙΤ.

Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί, οι ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο τμήμα ξεκίνησαν στις 10 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Οι καθυστερήσεις που καταγράφονται μέχρι στιγμής είναι άνευ προηγουμένου και παρατηρούνται τόσο στον υφιστάμενο Β.Ο.Α.Κ., όσο και στο παλιό οδικό δίκτυο, από το Κακό Όρος ως τη διασταύρωση προς την Επισκοπή (στην περιοχή της Αμνισσού).

Μάλιστα, στο ύψος του Κοκκίνη Χάνι και στην περιοχή του Κακού Όρους, η κυκλοφορία είχε επιβαρυνθεί σημαντικά, καθώς σε τμήματα του δρόμου έχει περιοριστεί η κυκλοφορία σε μία λωρίδα, προκαλώντας έντονη συμφόρηση οχημάτων και πυροδοτώντας τα νεύρα των οδηγών.

Η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου αναφέρει ότι υπάρχουν περιπτώσεις επισκεπτών οι οποίοι κινδυνεύουν ή ακόμη και χάνουν τις πτήσεις τους, καθώς η διάρκεια της διαδρομής προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει καταστεί, σε ορισμένες χρονικές στιγμές, απρόβλεπτη.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στους τουρίστες. Εργαζόμενοι, κάτοικοι και επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής αναγκάζονται να προσθέτουν σημαντικό χρόνο στις καθημερινές μετακινήσεις τους ενώ χρειάζονται ακόμη και μιάμιση επιπλέον ώρα για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περίπτωση ανάγκης, για παράδειγμα σε περίπτωση που πρέπει να περάσει ασθενοφόρο, πυροσβεστικό όχημα ή περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας.

Είναι, βεβαίως, αυτονόητο ότι, κανείς δεν ζητά την επιβράδυνση ή τη διακοπή των έργων, αλλά τη συνέχισή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να λειτουργεί παράλληλα ο κρίσιμος τουριστικός και οδικός άξονας του Ηρακλείου.

Εξάλλου οι συμπολίτες μας και οι επαγγελματικοί φορείς αναρωτιούνται, εύλογα, γιατί να έχει προγραμματιστεί η εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών εν μέσω τουριστικής σαιζόν, δεδομένου ότι σύμφωνα με αναφορές τους, στην Κρήτη έχουμε μπροστά μας έναν ακόμη μήνα γεμάτο ημέρες τουρισμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας η έλευση των χρονικών οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης, για την απορρόφηση των πόρων δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη και μια πιεστική κατάσταση.

Παρ΄όλ΄αυτά, τα χρονικά ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν ήταν άγνωστα στους αντισυμβαλλόμενους (Δημόσιο και Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης) κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ. του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη του Β.Ο.Α.Κ. καθώς και των λοιπών συμβατικών τευχών που εξειδικεύουν τους όρους της συγκεκριμένης σύμβασης.

Επίσης, όπως είναι γνωστό στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παραπάνω δημόσιας σύμβασης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε αναθέσει την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών για τα υπό ανάθεση τμήματα του Β.Ο.Α.Κ., από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει ο κυκλοφοριακός φόρτος στα κρίσιμα οδικά τμήματα.

Δημιουργείται, λοιπόν δικαιολογημένα η απορία αν όλα αυτά τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του το Ελληνικό Δημόσιο, ως Αναθέτουσα Αρχή, ελήφθησαν υπόψη κατά το χρονικό προγραμματισμό του έργου ώστε να εκτελούνται οι εργασίες σε χρόνους και με ρυθμούς που να μην προκαλούν επιβαρύνσεις στους χρήστες της οδού.

Επειδή, το έργο του νέου Β.Ο.Α.Κ. είναι απολύτως αναγκαίο για την Κρήτη και αποτελεί μια υποδομή που το νησί περίμενε επί δεκαετίες.

Επειδή, η κατάσταση στο τμήμα Ηράκλειο – Χερσόνησος έχει το τελευταίο διάστημα επιβαρυνθεί σημαντικά, με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που προκαλούνται από τις εργοταξιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Επειδή, η καθημερινή ταλαιπωρία των συμπολιτών μας αλλά και των επισκεπτών του νησιού μας δεν μπορεί, βεβαίως, να εξελιχθεί σε μόνιμη κατάσταση.

Επειδή, οι κυκλοφοριακοί φόρτοι του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, ανά εποχή του έτους, θα πρέπει να προκύπτουν από τις κυκλοφοριακές μελέτες που έχει στη διάθεσή της η Αναθέτουσα Αρχή του έργου.

Επειδή, οι παραπάνω σημαντικοί κυκλοφοριακού φόρτοι κατά την τουριστική περίοδο, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την κατάρτιση της σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ. του τμήματος «Χερσόνησος – Νεάπολη» του ΒΟΑΚ, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση των χρηστών της οδού.

Επειδή, οι κάτοικοι και επαγγελματίες του Ηρακλείου επισημαίνουν την ανάγκη άμεσου επανασχεδιασμού της διαχείρισης της κυκλοφορίας στα εργοτάξια του νέου ΒΟΑΚ καθ΄όλη τη διάρκεια των έργων.

Επειδή, η ομαλή και λειτουργική ολοκλήρωση ενός τόσο μεγάλου και σύνθετου έργου απαιτεί να υπάρχει συγκεκριμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός και για την άμεση και ανεμπόδιστη διέλευση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε όλο το μήκος των εργοταξιακών ζωνών.

Επειδή, έχει προταθεί μεταξύ άλλων, η εκτέλεση όσο το δυνατόν περισσότερων εργασιών κατά τις νυχτερινές ώρες, η καλύτερη διαχείριση της εργοταξιακής σήμανσης και των στενώσεων, η ενίσχυση των συνεργείων όπου αυτό είναι εφικτό και η συστηματική παρουσία της Τροχαίας στα κρίσιμα σημεία.

Επειδή, από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου έχει προταθεί η εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης για την έγκαιρη ενημέρωση οδηγών, κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών για τις αναμενόμενες καθυστερήσεις, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τις μετακινήσεις τους.

Επειδή, κάθε εντολή στον Ανάδοχο για τη διευθέτηση του ζητήματος, δεν θα πρέπει να προκαλεί επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο έργο, εις βάρος του Έλληνα φορολογούμενου.

Ερωτάσθε με Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων :

(α) Τι προβλέπουν οι κυκλοφοριακές μελέτες που έχει στη διάθεσή του του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη μέτρηση των κυκλοφοριακών φόρτων στο τμήμα «Χερσόνησος – Νεάπολη» του Β.Ο.Α.Κ.»; Πόσο κόστισαν οι αντίστοιχες κυκλοφοριακές μελέτες στο Ελληνικό Δημόσιο; Παρακαλώ για την κατάθεση των αντίστοιχων εγγράφων (εγκεκριμένων μελετών και πιστοποιήσεων).

(β) Οι παραπάνω κυκλοφοριακοί φόροι ελήφθησαν υπόψη από την Αναθέτουσα Αρχή ως προς τους όρους της σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ. μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης; Αν όχι, γιατί; Ποιος ευθύνεται για αυτό; Αν ναι, ποιοι λόγοι (τόσο πιο σημαντικοί από την ασφάλεια και λειτουργικότητα των μετακινήσεων στο Β.Ο.Α.Κ.) επέβαλαν την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών εν μέσω τουριστικής περιόδου για την Κρήτη; Παρακαλείστε για την κατάθεση του συνόλου των συμβατικών τευχών της δημόσιας σύμβασης ΣΔΙΤ, τμήμα «Χερσόνησος – Νεάπολη» του Β.Ο.Α.Κ..

(γ) Ποια είναι τα χρονικά ορόσημα που είχαν θέσει αρχικά οι εκπρόσωποι του το Ταμείου Ανάκαμψης σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ. του τμήματος «Χερσόνησος – Νεάπολη» του Β.Ο.Α.Κ.; Τροποποιήθηκαν στη συνέχεια; Αν ναι, για ποιο λόγο; Γιατί δεν ελήφθη υπόψη π παράγοντας της τουριστικής σαιζόν κατά τη σχετική διαβούλευση με τους εκπροσώπους του Ταμείου Ανάκαμψης; Ποιος ευθύνεται γι αυτό; Παρακαλείστε για την κατάθεση της σχετικής αλληλογραφίας.

(δ) Σκοπεύετε να προβείτε σε άμεσο επανασχεδιασμό της διαχείρισης της κυκλοφορίας στα εργοτάξια του νέου ΒΟΑΚ, καθ΄όλη τη διάρκεια των έργων; Αν όχι, γιατί και ποιος θα αποζημιώσει τους θιγόμενους χρήστες της οδού; Αν ναι, με ποια μέτρα; Τι κόστος θα έχουν τα μέτρα αυτά για τον Έλληνα φορολογούμενο;

(ε) Σκοπεύετε να προβείτε σε άμεση πρόβλεψη διαδρόμων έκτακτης ανάγκης, αλλά και μηχανισμού άμεσης αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας όταν προσεγγίζουν ασθενοφόρα, πυροσβεστικά ή αστυνομικά οχήματα; Αν όχι, γιατί και ποιος θα αποζημιώσει τους θιγόμενους χρήστες της οδού; Αν ναι, με ποια μέτρα; Τι κόστος θα έχουν τα μέτρα αυτά για τον Έλληνα φορολογούμενο ;

(στ΄) Δεδομένης της κρίσιμης διαδρομής του χρονοδιαγράμματος του έργου, έχει νόημα να προβείτε τώρα σε εκτέλεση όσο το δυνατόν περισσότερων εργασιών κατά τις νυχτερινές ώρες, σε διαφορετική διαχείριση της εργοταξιακής σήμανσης και των στενώσεων και σε ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου ; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, πόσο θα επιβαρύνουν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου; Παρακαλείστε για την κατάθεση του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου.

(ζ) Σκοπεύετε να προβείτε στην εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης για την έγκαιρη ενημέρωση οδηγών, κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών για τις αναμενόμενες καθυστερήσεις, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τις μετακινήσεις τους; Προβλέπεται τέτοια υποχρέωση του αναδόχου στη σύμβαση ΣΔΙΤ; Αν όχι, ποιος ευθύνεται γι αυτό;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κωνσταντίνος Β. Κεφαλογιάννης».

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