Η Μάχη της ξαπλώστρας: Τι προβλέπει ο νόμος για τα πρόστιμα και τις σφραγίσεις επιχειρήσεων

Στην εποχή της ψηφιακής επιτήρησης περνά πλέον η προστασία των ελληνικών παραλιών, καθώς η κυβέρνηση επιστρατεύει drones, δορυφορικές εικόνες και σύγχρονα συστήματα τηλεπισκόπησης για να βάλει τέλος στα φαινόμενα αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλών και παραλιών.

Οι εικόνες με ατελείωτες σειρές από ξαπλώστρες και ομπρέλες που καταλαμβάνουν σχεδόν κάθε ελεύθερο μέτρο άμμου φαίνεται ότι οδηγούν τις αρχές σε μια νέα στρατηγική ελέγχων, όπου η τεχνολογία αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή και με το οποίο επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους αιγιαλούς και τις παραλίες. Βασικός στόχος, μάλιστα, με βάση όσα αναφέρει το ΥΠΕΘΟ, είναι η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των ακτών, η ορθολογική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η διαμόρφωση συνθηκών ισόρροπης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες ζώνες.

Καινοτομίες

Η σημαντικότερη καινοτομία αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι. Μέχρι σήμερα, η διαπίστωση μιας παράβασης απαιτούσε την παρουσία αρμόδιων κλιμακίων στην παραλία, ώστε να διενεργηθεί αυτοψία και να συνταχθεί σχετικό πόρισμα.

Η διαδικασία αυτή συχνά αποδεικνυόταν χρονοβόρα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι καταγγελίες πολλαπλασιάζονται και οι διαθέσιμοι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των παραλιακών περιοχών της χώρας.

Με drones

Με τις νέες διατάξεις, οι ελεγκτικές αρχές αποκτούν τη δυνατότητα να αξιοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δορυφορικά δεδομένα και τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για τον εντοπισμό παραβάσεων. Έτσι, στο στόχαστρο μπαίνουν αυθαίρετες καταλήψεις δημόσιου χώρου, παράνομες επεκτάσεις επιχειρήσεων πέραν των ορίων που προβλέπουν οι συμβάσεις παραχώρησης, αλλά και η καταχρηστική ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων που περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις ακτές.

Μάλιστα, το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι όταν η παράβαση αποτυπώνεται με σαφήνεια στο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό, δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία ελεγκτών για τη διενέργεια αυτοψίας. Το πόρισμα θα μπορεί να συντάσσεται απευθείας με βάση τις αεροφωτογραφίες ή τις δορυφορικές λήψεις, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Ουσιαστικά, οι παραλίες θα παρακολουθούνται από «ψηφιακούς επιθεωρητές», οι οποίοι θα μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Τα πρόστιμα

Παράλληλα, αυστηροποιείται το πλαίσιο των προστίμων για όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν παράνομα τον κοινόχρηστο χώρο. Για αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης προβλέπεται χρηματική κύρωση που μπορεί να φτάσει έως και το τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην έκταση που έχει καταληφθεί. Επιπλέον, οι παραβάτες θα αποκλείονται από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Οι συνέπειες γίνονται ακόμη βαρύτερες σε περίπτωση υποτροπής. Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που επαναλαμβάνουν τις ίδιες παραβάσεις προβλέπεται ακόμη και δεκαήμερη αναστολή λειτουργίας, σφράγιση της ταμειακής μηχανής, καθώς και αποκλεισμός από νέες παραχωρήσεις για διάστημα δέκα ετών. Πρόκειται για μέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή φαινομένων αυθαιρεσίας, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από πολίτες όσο και από τοπικές κοινωνίες.

Αντίστοιχα αυστηρές είναι οι προβλέψεις και για όσους υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στην επιπλέον έκταση που χρησιμοποιείται χωρίς νόμιμη άδεια, ενώ για μεγάλες ή επαναλαμβανόμενες υπερβάσεις προβλέπονται πρόσθετες διοικητικές κυρώσεις.

Αποσυμφόρηση υπηρεσιών

Πέρα από την ενίσχυση των ελέγχων, το νομοσχέδιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει και χρόνιες δυσλειτουργίες της διοίκησης. Ειδικές ρυθμίσεις στοχεύουν στην αποσυμφόρηση των Κτηματικών Υπηρεσιών, ώστε να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των υποθέσεων και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες περιοχές. Στόχος είναι η ομαλότερη προσαρμογή τους στο νέο κανονιστικό περιβάλλον, χωρίς να δημιουργούνται αχρείαστες καθυστερήσεις.

Την ίδια στιγμή, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και διατάξεις με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel». Μέσω ειδικών ρυθμίσεων επιδιώκεται η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των επαγγελματιών που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της φυσικής καταστροφής

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