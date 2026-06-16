ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου

Την προσωρινή λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στο τμήμα του ΒΟΑΚ, Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου, στο οποίο θα λάβουν χώρα εργασίες πλευρικών διαμορφώσεων, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης.

Οπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση «η παρούσα απόφαση ισχύει εως και την 24-08-2026».

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης, «οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν καθημερινά και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπου μετά το πέρας των εργασιών θα αποκαθίσταται πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δυο ρεύματα της κυκλοφορίας.

Ο ανάδοχος του έργου να προβεί στην υλοποίηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης καθώς και στην τοποθέτηση των αναγκαίων πινακίδων, όπως προβλέπεται στην μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και στην παρούσα, συνεργαζόμενοι προς τούτο με την προαναφερόμενη υπηρεσία τροχαίας.

Το Τμήμα Τροχαίας Β.Ο.Α. Κρήτης παρακαλείται για την συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τον ανάδοχο του έργου, την κατάλληλη τοποθέτηση της προβλεπόμενης σήμανσης και των πληροφοριακών πινακίδων προς αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων εκ μέρους του αναδόχου και αναφορά έναρξης και λήξης εκτέλεσης των έργων στην Υπηρεσία μας, ύστερα από προηγούμενη αυτοψία τους. Επίσης παρακαλείται για τη δημοσίευση της παρούσας, συντάσσοντας σχετική έκθεση, αντίγραφο της οποίας να υποβληθεί στη Διεύθυνσή μας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει εως και την 24-08-2026, ενώ τα μέτρα που λαμβάνονται ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, που ισχύει έπειτα από την δημοσίευσή της, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ.16 του Ν. 5209/2025 “Νέος ΚΟΚ”, ο δε έλεγχος εφαρμογής της παρούσας ανατίθεται στους Αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας», καταλήγει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης.

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