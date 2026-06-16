Στο τραπέζι το μέλλον του ΒΟΑΚ – «Μάχη» με τον χρόνο για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης

Στην πρόοδο των έργων για τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη- Άγιος Νικόλαος και στην προσπάθεια να παραδοθούν εντός του καλοκαιριού, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, κατά τη διάρκεια σύσκεψης εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη και του γενικού γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου. Ο κ. Ταχιάος ανέφερε πως αποτελεί στοίχημα η παράδοση των πρώτων χιλιομέτρων μέσα στο καλοκαίρι, επισημαίνοντας ότι για το λόγο αυτό τα έργα εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς, παρά τις δυσκολίες εν μέσω τουριστικής σεζόν.

Μάλιστα, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε το εύρος των παρεμβάσεων στο νησί, σημειώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται ένα τεράστιο έργο», το οποίο δεν αφορά μόνο στον ΒΟΑΚ αλλά και σε έργα οδικής ασφάλειας, όπως και συνοδευτικές υποδομές.

«Πρόκειται για έργα πολύ μεγάλα, έργα τα οποία εκτελούνται, έργα τα οποία “τρέχουν”. Θα υπάρξει κάποια αναστάτωση κατά περιόδους στο νησί. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε» είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, που επισήμανε ότι το γεγονός πως ο ΒΟΑΚ «είναι ένα έργο το οποίο εκτελείται πάνω σε έναν δρόμο εν λειτουργία», το καθιστά έργο ιδιαίτερα απαιτητικό.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ταχιάος και στις αναπόφευκτες, όπως τόνισε, επιπτώσεις των εργασιών, ζητώντας κατανόηση από τους πολίτες. «Θα υπάρξει κάποια αναστάτωση. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για έργα «πολύ ζωντανά και δύσκολα», που απαιτούν συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων και η Τροχαία, στελέχη της οποίας παραβρέθηκαν στη σύσκεψη όπου συζητήθηκαν τεχνικά ζητήματα.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, ανέδειξε την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για «έναν από τους μεγαλύτερους αυτοκινητόδρομους αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια», ο οποίος εκτείνεται, όπως ανέφερε, σε ένα νησί με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. «Όλη αυτή η σύνθεση των θεμάτων του έργου, το κάνει να είναι όντως περίπλοκο και σύνθετο» είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης και δύσκολων αποφάσεων, καθώς, πολλές φορές, όπως τόνισε, «δεν υπάρχουν ορατές και εύκολες λύσεις».

Επίσης, ανέφερε πως η υλοποίηση του έργου συνδέεται άμεσα με την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, επισημαίνοντας πως η εξασφάλιση αυτών από το Ταμείο Ανάκαμψης «είναι αναγκαίο να προωθηθεί στο ακέραιο». Ο κ. Αναγνώπουλος, επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και στα οφέλη που θα προκύψουν, με κυριότερα τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

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Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, από την πλευρά του, στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας και της διαβούλευσης, τονίζοντας ότι «η διαβούλευση με εμάς μπορεί να δώσει λύσεις», ενώ αναγνώρισε ότι το καλοκαίρι θα είναι απαιτητικό. Πάντως, ο κ. Αρναουτάκης ανέφερε ότι η ολοκλήρωση των εργασιών χωρίς να χαθούν κρίσιμοι πόροι, αποτελεί προτεραιότητα, ενώ αναφορικά με τα ζητήματα κυκλοφορίας που θα προκύψουν, ειδικά εν μέσω τουριστικής σεζόν, σημείωσε πως «για να μη χαθούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει όλοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια».

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, συνοδευόμενος από τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτριο Αναγνώπουλο, επισκέφθηκε το εργοτάξιο του ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη- Άγιος Νικόλαος.

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