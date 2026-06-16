Στο SAFE η Ελλάδα με 700 εκατ. ευρώ – Αναμένεται η υπογραφή της Γαλλίας

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE, στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθούν 700 εκατ. ευρώ, όπως δήλωσε ο Τόμας Ρενιέρ, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Άμυνας, Τόμας Ρενιέρ, τονίζοντας ότι η χώρα εντάσσεται στο ευρωπαϊκό αμυντικό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Όπως είχε κάνει γνωστό ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της ΕΕ, Άντριου Κουμπίλιους, κατά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με την Ελλάδα, «η συμφωνία θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητές της στην περιοχή της Μεσογείου, μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones».

Ο κ. Ρενιέρ γνωστοποίησε σήμερα ότι στις χώρες που ήδη έχουν υπογράψει συμφωνία για το SAFE περιλαμβάνονται η Πολωνία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Κύπρος, ενώ αύριο αναμένεται να υπογράψει και η Γαλλία.

«Με την υπογραφή της Γαλλίας θα ολοκληρωθεί ακόμη μία σημαντική φάση του SAFE», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως οι εργασίες στον τομέα της άμυνας προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, κάτι που χαρακτήρισε «ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ».

Τι είναι το πρόγραμμα SAFE

Το SAFE είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που παρέχει δάνεια ύψους έως 150 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν γρήγορα και σε σημαντικό βαθμό τις αμυντικές επενδύσεις τους μέσω κοινών προμηθειών.

Ο κανονισμός για τη δημιουργία του μέσου SAFE τέθηκε σε ισχύ στις 29 Μαΐου 2025.

Το μέσο SAFE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ικανότητας δανεισμού της, και συγκεκριμένα με την έκδοση ομολόγων της ΕΕ, βάσει της ισχύουσας ενοποιημένης προσέγγισης χρηματοδότησης. Αποτελεί τον πρώτο πυλώνα του σχεδίου ReArm Europe.

Το μέσο χρηματοδοτεί επείγουσες και μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας.

Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται με γνώμονα τη ζήτηση. Οι εκταμιεύσεις λαμβάνουν τη μορφή δανείων μακράς διάρκειας με ανταγωνιστικούς όρους που θα αποπληρώσουν τα δικαιούχα κράτη μέλη της ΕΕ.

Κατά κανόνα, στις διαδικασίες των κοινών προμηθειών πρέπει να εμπλέκονται τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες ώστε να είναι επιλέξιμες για τα δάνεια. Η σύναψη συμβάσεων με συμμετοχή ενός μόνο κράτους μέλους επιτρέπεται από το μέσο SAFE για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

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