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Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής στην Πρασσά
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ
clock 20:32 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής με ελεύθερη συμμετοχή διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού  του Δήμου Ηρακλείου και οι «Φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εντόμων – Μέλισσες» σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Οικολογικό Σύλλογο Πρασσάς, την Κυριακή 7/6, στις 10:30, στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας (Ευαγγελισμός της Παναγίας).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από εξειδικευμένους επιμορφωτές στην αντιμετώπιση θύματος καρδιακής ανακοπής με τεχνικές ΚΑΡΠΑ και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, στην αντιμετώπιση αναίσθητου θύματος με τοποθέτηση σε θέση ανάνηψης και στην αντιμετώπιση πνιγμονής με Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση απόφραξης αεραγωγού από ξένο σώμα. Εκπαιδευτές θα είναι ο Φυσίαστρος Λάζαρος Βακιρτζιάν, η Βαγγελιώ Γεναράκη, η Ελένη Σακαράκη, Mαρία Δασκαλάκη και η μικρή Αλκυόνη. 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού 2813 409758 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

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