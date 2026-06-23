ΠΑΓΝΗ: Χρωστά χιλιάδες μέρες άδειας στους εργαζόμενους - "Δεν βγαίνει" το πρόγραμμα των εφημεριών

Ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι ,περιμένει και φέτος τους εργαζόμενους στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού έχουν οδηγήσει σε συσσώρευση χιλιάδων οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και αδειών.

Σύμφωνα με το Σωματείο, οι εργαζόμενοι καλούνται για μια ακόμη φορά να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες αυξημένης εντατικοποίησης, με αλλεπάλληλες βάρδιες, εφημερίδες και συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ τμημάτων για την κάλυψη των αναγκών.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περισσότερο από τις ανακλήσεις ρεπό και αδειών, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να καλυφθούν κενά που προκύπτουν από αναρρωτικές άδειες συναδέλφων τους.

Τα νούμερα που παραθέτουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων είναι ενδεικτικά του μεγέθους του προβλήματος:

Στην Νοσηλευτική Υπηρεσία: Οφείλονται περισσότερες από 40.000 ημέρες κανονικής άδειας, καθώς και πάνω από 2.000 ρεπό και αργίες.

Στο κλασικό Ακτινολογικό: Εκκρεμούν περισσότερα από 800 χρωστούμενα ρεπό.

Σε αρκετά τμήματα και κλάδους υπάρχουν οφειλόμενες άδειες που μεταφέρονται ακόμη και από το 2023.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το Σωματείο επισημαίνει ότι πολλοί εργαζόμενοι καταφέρνουν, με μεγάλες δυσκολίες και προσωπικές θυσίες, να εξασφαλίσουν μόλις δύο εβδομάδες μη συνεχόμενης άδειας για το καλοκαίρι, ενώ η πλήρης λήψη της κανονικής τους άδειας παραμένει ανέφικτη.

Ένα επιπλέον ζήτημα που επισημαίνουν οι εργαζόμενοι, αφορά τη μη καταβολή της προβλεπόμενης από τον νόμο αποζημίωσης για τις άδειες που δεν πήραν συνάδελφοί τους, οι συμβάσεις των οποίων έληξαν.

Όπως καταγγέλλει το Σωματείο, η Διοίκηση δεν επέτρεψε τη λήψη αυτών των αδειών κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους, επικαλούμενη τις πάγιες «υπηρεσιακές ανάγκες», ενώ φέρεται να παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στη δικαστική οδό προκειμένου να διεκδικήσουν τις νόμιμες αποζημιώσεις τους.

Όλα αυτά συμβαίνουν «στο καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη,υπογραμμίζουν οι εργαζόμενοι.

Επιπλέον και το φετινό καλοκαίρι, θα γίνουν περικοπές χειρουργείων από τα μέσα Ιουλίου ως τα τέλη Αυγούστου, για να μπορέσει να πάρει κάποιες μέρες άδειας το υποστελεχωμένο προσωπικό.

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