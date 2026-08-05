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ΚΡΗΤΗ

Λαχτάρησαν οι περαστικοί στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου – Φωτιά σε δίκυκλο

fvtia mhxanaki
clock 20:26 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δίκυκλο όχημα που βρισκόταν επί της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τυλίγοντας γρήγορα το μηχανάκι στις φλόγες.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία, καθώς στο σημείο έσπευσαν αμέσως δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με το ανάλογο προσωπικό για την κατάσβεση.

Οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων που διέσχισαν το κέντρο της πόλης προκάλεσαν προσωρινή ανησυχία στους περαστικούς και τους κατοίκους της περιοχής.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα οχήματα ή καταστήματα.Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

* Φωτογραφία αρχείου

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Φωτιά Μηχανάκι Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
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