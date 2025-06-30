Κρήτη: Μεγάλες καταστροφές σε θερμοκήπια από τους ισχυρούς ανέμου (φωτο)

Πολύ μεγάλες είναι οι καταστροφές σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες στα Χανιά μετά από τους θυελλώδεις ανέμους που ξεπέρασαν τα 9 μποφόρ την Κυριακή (29/06)

Οι εικόνες μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφή κυρίως από τα θερμοκήπια της Κουντούρας στην Παλαιόχωρα Χανίων.

Προβληματισμός επικρατεί για το πόσο άμεσα και ουσιαστικά θα γίνει η αποζημίωση των πληγέντων από τη σφοδρή ανεμοθύελλα ενώ ισχυρό πλήγμα έχει δεχτεί και η αγροτική παραγωγή των θερμοκηπίων που καταστράφηκαν.

Πηγή: ΕΡΤ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο διευθυντής Γυμνασίου που διώκεται για τον βιασμό 16χρονης μαθήτριας

Κρήτη: Σοβαρά τραυματισμένος ο περιπατητής που έπεσε στο φαράγγι του Δικτάμμου