Κρήτη: Μεγάλες καταστροφές σε θερμοκήπια από τους ισχυρούς ανέμου (φωτο)

Πολύ μεγάλες είναι οι καταστροφές σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες στα Χανιά μετά από τους θυελλώδεις ανέμους που ξεπέρασαν τα 9 μποφόρ την Κυριακή (29/06)
Οι εικόνες μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφή κυρίως από τα θερμοκήπια της Κουντούρας στην Παλαιόχωρα Χανίων.
Προβληματισμός επικρατεί για το πόσο άμεσα και ουσιαστικά θα γίνει η αποζημίωση των πληγέντων από τη σφοδρή ανεμοθύελλα ενώ ισχυρό πλήγμα έχει δεχτεί και η αγροτική παραγωγή των θερμοκηπίων που καταστράφηκαν.
Πηγή: ΕΡΤ
