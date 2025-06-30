ΔΕΥ.06 Απρ 2026 10:32
Κρήτη: Μεγάλες καταστροφές σε θερμοκήπια από τους ισχυρούς ανέμου (φωτο)
θερμοκήπια
clock 18:33 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Πολύ μεγάλες είναι οι καταστροφές σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες στα Χανιά μετά από τους θυελλώδεις ανέμους που ξεπέρασαν τα 9 μποφόρ την Κυριακή (29/06)

Οι εικόνες μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφή κυρίως από τα θερμοκήπια της Κουντούρας στην Παλαιόχωρα Χανίων.

Προβληματισμός επικρατεί για το πόσο άμεσα και ουσιαστικά θα γίνει η αποζημίωση των πληγέντων από τη σφοδρή ανεμοθύελλα ενώ ισχυρό πλήγμα έχει δεχτεί και η αγροτική παραγωγή των θερμοκηπίων που καταστράφηκαν.

θερμοκήπια
θερμοκήπια

Πηγή: ΕΡΤ

