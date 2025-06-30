Τήνος: Ιστιοφόρο «παλεύει» με τους θυελλώδεις ανέμους και τα κύματα στο Αιγαίο (Βίντεο)

Με τους θυελλώδεις ανέμους και με τα τεράστια κύματα κλήθηκε να «παλέψει» την Κυριακή 29/06 ένα ιστιοφόρο που έπλεε στο Αιγαίο, με το πλήρωμα να αντιμετωπίζει τεράστια δυσκολία, μέχρι να καταφέρει να προσεγγίσει με ασφάλεια το λιμάνι της Τήνου.

Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά και δεν υπήρξαν δυσάρεστα απρόοπτα και τραυματισμοί, παρά τη μεγάλη ένταση των ανέμων και τις αντίξοες συνθήκες.

Έτσι, το ιστιοφόρο κατάφερε τελικά να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου και όλοι οι επιβαίνοντες να αποβιβαστούν.

Η "Οδύσσεια" του ιστιοφόρου μέχρι να φτάσει στο λιμάνι της Τήνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ιστιοφόρο ξεκίνησε από την Άνδρο, με τον καιρό να παρουσιάζει επιδείνωση και τους ανέμους να φτάνουν κάποια στιγμή τα 8 μποφόρ.

Τότε, εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου, αλλά το σκάφος βρισκόταν ήδη στο Αιγαίο.

Από τις ακτές της Τήνου, κάποιοι κατάφεραν να καταγράψουν τα παρακάτω στιγμιότυπα, που δείχνουν τα όσα έζησαν, όλοι όσοι επέβαιναν στο σκάφος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ηρακλειώτες δήλωναν ψεύτικους ελαιώνες και έπαιρναν επιδοτήσεις

Εύβοια: Αυτός είναι ο αστυνομικός που έσωσε μητέρα και κόρη που παρασύρθηκαν με στρώμα θαλάσσης

Λάουρα Κοβέσι: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας που ξεσκέπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ