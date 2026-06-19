ΠΑΡ.19 Ιου 2026 13:34
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Επεισοδιακή η σύλληψη του ανήλικου που οδηγούσε αγροτικό

ΟΠΚΕ
clock 13:09 | 19/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν αστυνομικοί στα Σφακιά, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε περίστροφο με φυσίγγια κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Για την υπόθεση συνελήφθη και μία 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων επιχείρησαν να ελέγξουν το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος, ωστόσο εκείνος φέρεται να προσπάθησε αρχικά να αποφύγει τον έλεγχο.

σωε

Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία εντοπίστηκε το όπλο και τα φυσίγγια. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Αποχαιρετούν τον 42χρονο Κώστα που έδωσε ζωή με τον θάνατό του...

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σύλληψη Αστυνομία Οπλα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis