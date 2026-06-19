Κρήτη: Επεισοδιακή η σύλληψη του ανήλικου που οδηγούσε αγροτικό

Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν αστυνομικοί στα Σφακιά, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε περίστροφο με φυσίγγια κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Για την υπόθεση συνελήφθη και μία 47χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων επιχείρησαν να ελέγξουν το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος, ωστόσο εκείνος φέρεται να προσπάθησε αρχικά να αποφύγει τον έλεγχο.

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Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία εντοπίστηκε το όπλο και τα φυσίγγια. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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