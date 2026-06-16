Ηράκλειο: Νέες αφίξεις δεκάδων μεταναστών στα νότια

Ακόμη ένα περιστατικό διάσωσης μεταναστών καταγράφηκε στα νότια της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές και κρατικές υπηρεσίες λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών προς το νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 40 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το πρωί της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, σε απόσταση περίπου 36 ναυτικών μιλίων από τις ακτές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, μετά τον εντοπισμό λέμβου που μετέφερε τους μετανάστες.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και σκάφος της Frontex, τα οποία προχώρησαν στην ασφαλή περισυλλογή όλων των επιβαινόντων και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα αφίξεων που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στα νότια παράλια της Κρήτης. Μάλιστα, μόλις λίγες ώρες νωρίτερα έγινε γνωστό ότι απορρίφθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για την εκκένωση του χώρου φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό ψυγείο του λιμανιού, με την υπόθεση να οδηγείται πλέον προς εκδίκαση στις 24 Ιουλίου.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος.

Συγκεκριμένα από τα τέλη του 2023 έως σήμερα, περισσότεροι από 10.200 μετανάστες έχουν περάσει από τον συγκεκριμένο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε συνολικά 216 περιστατικά αποβίβασης . Παράλληλα, μόνο από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί 75 περιστατικά με 3.574 αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου, αριθμοί που δείχνουν ότι οι φετινές ροές κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

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