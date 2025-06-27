Ηράκλειο: Χτύπησε «κόκκινο» ο υδράργυρος - Ξεπέρασε τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία!

Κορυφώθηκε την Παρασκευή (27/6), ο καύσωνας των τελευταίων τριών ημερών με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 41 βαθμούς Κελσίου στη νότια Κρήτη.

Η υψηλότερη θερμοκρασία (41,2 °C) καταγράφηκε στη Γόρτυνα Ηρακλείου, σύμφωνα με τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Πλώρα (40,8°C), το Πετροκεφάλι (40,2 °C), τη Σίβα Ηρακλείου (39,5°C), καθώς και στο Ελαφονήσι (39,2 °C).

Η σημερινή ημέρα καταγράφεται ως μία από τις θερμότερες του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο σε άλλες περιοχές της Ελλάδας να ξεπερνά ακόμα και τους 43°C.

Οι 8 υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο νησί δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

