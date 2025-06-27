Ηράκλειο: Καραμπόλα οχημάτων στον ΒΟΑΚ - Αναποδογύρισε αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων και μηχανής σημειώθηκε αργά το μεσημέρι (27/06) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, κοντά στο αεροδρόμιο.

Ένα αυτοκίνητο όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ανατράπηκε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρχές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφορό του ΕΚΑΒ καθώς από τη σύγκρουση υπήρξαν τραυματισμοί, οι οποίοι ωστόσο δεν ήταν σοβαροί.

Η τροχαία βρέθηκε στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς το ένα ρεύμα είχε μερικώς κλείσει, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σοβαρές καθυστερήσεις.

