Ηράκλειο: Καραμπόλα οχημάτων στον ΒΟΑΚ - Αναποδογύρισε αυτοκίνητο
clock 18:14 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων και μηχανής σημειώθηκε αργά το μεσημέρι (27/06) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, κοντά στο αεροδρόμιο.

Ένα αυτοκίνητο όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ανατράπηκε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρχές. 

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφορό του ΕΚΑΒ καθώς από τη σύγκρουση υπήρξαν τραυματισμοί, οι οποίοι ωστόσο δεν ήταν σοβαροί.

Η τροχαία βρέθηκε στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς το ένα ρεύμα είχε  μερικώς κλείσει, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σοβαρές καθυστερήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το παρασκήνιο της παραίτησης Βορίδη - Ανασχηματισμός και προανακριτική στο τραπέζι

Ηράκλειο: Ποινική δίωξη για βιασμό σε βάρος του Διευθυντή Γυμνασίου

 

