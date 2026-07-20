ΔΕΥ.20 Ιου 2026 20:36
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Το υλικό που «καταπίνει» τη βροχή: Η ιδέα ενός μαθητή που μπορεί να βοηθήσει τις πόλεις για τις πλημμύρες

βροχή
clock 19:33 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η διαχείριση του νερού της βροχής είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για πολλές πόλεις, καθώς οι δρόμοι και οι τσιμεντένιες επιφάνειες δεν επιτρέπουν στο νερό να απορροφηθεί εύκολα από το έδαφος. Μια πιθανή λύση προσπάθησε να βρει ο Λούκα Ντάραμ, μαθητής της έκτης τάξης από τη Φλόριντα, δημιουργώντας ένα νέο είδος σκυροδέματος που αφήνει το νερό να περνά μέσα από την επιφάνειά του.

Η ιδέα του ξεκίνησε όταν, μετά από μια δυνατή καταιγίδα, είδε ένα γειτονικό σπίτι να πλημμυρίζει και τα νερά να φτάνουν μέχρι τον δρόμο, δυσκολεύοντας την κίνηση των αυτοκινήτων. Τότε αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα υλικό που δεν θα κρατά το νερό στην επιφάνεια, αλλά θα το βοηθά να φτάνει στο έδαφος.

Ο μαθητής μελέτησε τα υλικά που ήδη χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό και προσπάθησε να βρει τρόπους να τα βελτιώσει, καθώς ορισμένα από αυτά μπορεί να βουλώνουν με χώμα ή να μην είναι αρκετά ανθεκτικά.

Luca Durham

Η έμπνευσή του ήρθε από ένα πέτρινο πατάκι μπάνιου που απορροφούσε γρήγορα το νερό. Ανακάλυψε ότι περιείχε γη διατόμων, ένα φυσικό υλικό με μικρές κοιλότητες που βοηθούν στην απορρόφηση του νερού.

Στα πειράματά του χρησιμοποίησε διάφορα υλικά, όπως γη διατόμων, τσιμέντο, χαλίκι, κάρβουνο και κομμάτια από κοχύλια. Μετά από πολλές δοκιμές, το καλύτερο αποτέλεσμα προέκυψε από ένα μείγμα που περιείχε 30% γη διατόμων και 70% τσιμέντο, μαζί με χαλίκι.

Ο μαθητής συνεχίζει να βελτιώνει την κατασκευή του ώστε να καταφέρει να την τελειοποιήσει.  Για την προσπάθειά του, ο Λούκα τιμήθηκε με το βραβείο Lemelson Early Inventor Prize στη Μαθητική Έκθεση Επιστήμης και Μηχανικής της Νότιας Φλόριντα.

*Με πληροφορίες από huffingtonpost.gr

(Φωτογραφία κειμένου: Courtesy of Luca Durham/ societyforscience.org)

Διαβάστε επίσης 

ΗΠΑ: Γαμπρός κατηγορείται ότι βίασε καλεσμένη τη νύχτα του γάμου του

Μουντιάλ: Νεκρός 13χρονος στους πανηγυρισμούς της Ισπανίας – Τον καταπλάκωσε τμήμα σιντριβανιού

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φλόριντα Μαθητής
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis