ΔΕΥ.01 Ιου 2026 13:47
Πακιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας σε σχολικό λεωφορείο στο Βελουχιστάν -Τουλάχιστον 4 παιδιά σκοτώθηκαν
clock 11:18 | 21/05/2025
Τουλάχιστον τέσσερα παιδιά σκοτώθηκαν από έκρηξη που είχε στόχο ένα στρατιωτικό σχολικό λεωφορείο στην ταραγμένη πακιστανική επαρχία του Βελουχιστάν (Μπαλουτσιστάν), δήλωσε σήμερα κυβερνητικός αξιωματούχος του Πακιστάν.

«Το λεωφορείο κατευθυνόταν σε σχολείο για παιδιά στρατιωτικών σε ένα καταυλισμό του στρατού», δήλωσε ο Γιασίρ Ικμπάλ, διοικητής της περιφέρειας Χουζντάρ, όπου σημειώθηκε η επίθεση.



Περίπου 40 μαθητές ήταν στο λεωφορείο που κατευθυνόταν στο εν λόγω σχολείο, τη λειτουργία του οποίου εξασφαλίζει ο στρατός, όταν σημειώθηκε η έκρηξη, δήλωσε ο Ικμπάλ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν τραυματίες.



Το Βελουχιστάν (Μπαλουτσιστάν) είναι η μεγαλύτερη σε έκταση επαρχία του Πακιστάν, αλλά η μικρότερη σε πληθυσμό. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, κατοικούν σ’ αυτή περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι και έχει πολλά ορυχεία, όμως εδώ και δεκαετίες πλήττεται από μια εξέγερση.



Τις τελευταίες ημέρες, τέσσερις άμαχοι και τέσσερις παραστρατιωτικοί είχαν ήδη σκοτωθεί σε επιθέσεις στην ίδια επαρχία.

