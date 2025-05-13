Εκλογές Αλβανία: Η ηχηρή νίκη του Έντι Ράμα και γιατί προκάλεσε έκπληξη σε αναλυτές

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, εξασφαλίζει μια άνευ προηγουμένου τέταρτη θητεία στην εξουσία, καθώς το Σοσιαλιστικό Κόμμα του κατέκτησε τη νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, όπως δείχνει η σχεδόν πλήρης καταμέτρηση των ψήφων την Τρίτη.

Με καταμετρημένο το 94% των ψηφοδελτίων, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) συγκέντρωσε το 52% των ψήφων και ακολουθεί το δεύτερο Δημοκρατικό Κόμμα (PD) με 34%, όπως έδειξαν τα επίσημα στοιχεία της εκλογικής επιτροπής, αν και διεθνείς παρατηρητές αμφισβήτησαν τη δικαιοσύνη της ψηφοφορίας, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Η κρατική εκλογική επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τα πλήρη αποτελέσματα σήμερα, Τρίτη 13/5.

Εάν επιβεβαιωθεί, το αποτέλεσμα θα σηματοδοτήσει βελτίωση σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές, όταν το PS έλαβε 49%, και θα δώσει στον Ράμα μια άνετη πλειοψηφία για να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα του επέτρεπε επίσης να συνεχίσει να εργάζεται για να τιμήσει την υπόσχεσή του να εντάξει την Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, αν και πολλοί ειδικοί λένε ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι αισιόδοξο.

Ο Ράμα, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, ήταν το φαβορί για τη νίκη, εν μέρει ενισχυμένος από ένα δίκτυο επιρροής που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια 12 ετών στην εξουσία, μια πρόσφατη περίοδο υγιούς οικονομικής ανάπτυξης και μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση.

Όμως, η κλίμακα της νίκης εξέπληξε ορισμένους αναλυτές που ανέμεναν ότι τα σκάνδαλα διαφθοράς και οι πρόσφατες ταραχές θα μείωναν το προβάδισμα του Ράμα.

Αντ’ αυτού, η ηχηρή νίκη φαίνεται ότι θα παρατείνει την αίσθηση της προβλεψιμότητας στην Αλβανία, σε αντίθεση με άλλες βαλκανικές χώρες όπως το Κοσσυφοπέδιο, η Σερβία και η Βουλγαρία, όπου τα κυβερνώντα κόμματα αντιμετώπισαν πολιτικές κρίσεις κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

«Κανείς δεν περίμενε ότι θα υπήρχε ειδική πλειοψηφία για ένα μόνο κόμμα. Είναι σαν τον (πρωθυπουργό της Ουγγαρίας) Όρμπαν στις καλύτερες μέρες του», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής, Lutfi Dervishi.

Το PS αναμένεται να κερδίσει 82 έδρες στο κοινοβούλιο των 140 εδρών, ενώ το PD θα λάβει 51 έδρες, ανέφερε το τοπικό Top Channel TV.

