Ματωμένη επίθεση στη Μιανμάρ: 17 μαθητές νεκροί από αεροπορική επιδρομή της χούντας

Η αντιπολίτευση της Μιανμάρ ανακοίνωσε ότι 17 μαθητές σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή της χούντας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σκιώδη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (NUG), τουλάχιστον 17 μαθητές σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν στη Μιανμάρ από αεροπορική επιδρομή της χούντας σε σχολείο περιοχής που ελέγχουν αντιπολιτευόμενοι στους στρατιωτικούς ηγέτες της χώρας, παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ μετά τον καταστροφικό σεισμό του Μαρτίου.

Το σχολείο, το οποίο λειτουργεί η NUG, βρίσκεται στην πόλη Ντεπαγίν στην περιφέρεια Σαγκάινγκ στην κεντρική Μιανμάρ, περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια της Μανταλέι και κοντά στο επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού της 28ης Μαρτίου.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, 17 μαθητές σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της NUG Νέι Φόουν Λατ. «Ορισμένοι μπορεί να αγνοούνται λόγω της ζημιάς από τον βομβαρδισμό, άρα ο απολογισμός των νεκρών μπορεί να είναι υψηλότερος», σημείωσε.

Εκπρόσωπος της χούντας αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά κατόπιν αιτήματος του Reuters.

Η χούντα είχε ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός μέχρι τις 31 Μαΐου



Την περασμένη εβδομάδα, η χούντα ανακοίνωσε ότι παρατείνει ως τις 31 Μαΐου την κατάπαυση του πυρός που είχε κηρύξει μετά τον σεισμό. Αρχικά είχε ανακοινώσει στις αρχές Απριλίου, κάποιες μέρες μετά τον σεισμό, ότι θέτει σε ισχύ εκεχειρία ακολουθώντας παρόμοια κίνηση ενόπλων οργανώσεων που πολεμούν εναντίον της.







Οι αεροπορικές επιδρομές και οι επιθέσεις του πυροβολικού του στρατού της Μιανμάρ συνεχίστηκαν σε κάποια τμήματα της χώρας, παρά την ανακοίνωση εκεχειρίας. Η NUG περιλαμβάνει εναπομείναντα στοιχεία της εκλεγμένης κυβέρνησης που ανατράπηκε κατά το πραξικόπημα του στρατού και άλλες οργανώσεις που εναντιώνονται στη χούντα.

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Παιχνίδια Εκδίκησης: Η Μαρίνα προσπαθεί να βοηθήσει τον Άγη να πλησιάσει τον γιο τους

Το PKK ανακοίνωσε τη διάλυσή του και το τέλος του ένοπλου αγώνα