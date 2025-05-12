Το PKK ανακοίνωσε τη διάλυσή του και το τέλος του ένοπλου αγώνα

Η μαχητική οργάνωση Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), η οποία βρίσκεται σε σύγκρουση με το τουρκικό κράτος εδώ και περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, αποφάσισε να διαλυθεί και να βάλει τέλος στον ένοπλο αγώνα, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Firat που πρόσκειται στην εν λόγω οργάνωση.

«Το 12ο Συνέδριο του PKK αποφάσισε να διαλύσει την οργανωτική δομή του PKK και να βάλει τέλος στη μέθοδο του ένοπλου αγώνα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ένοπλη κουρδική οργάνωση, η οποία είχε κάνει νωρίτερα γνωστό πως πραγματοποίησε συνέδριο την περασμένη εβδομάδα.

Είχε προηγηθεί τον Φεβρουάριο το μήνυμα από τον ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος είχε ζητήσει από τα μέλη της κουρδικής οργάνωσης να παραδώσουν τα όπλα.







Η δήλωση του φυλακισμένου ηγέτη του PKK διαβάστηκε από βουλευτές του φιλοκουρδικού Κόμματος Ελευθερίας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.







Η «επίλυση» του κουρδικού ζητήματος και η απάρνηση του ένοπλου αγώνα από το ΡΚΚ που ιδρύθηκε από τον Οτσαλαν το 1978, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την Τουρκία, θα εξουδετερώσει οριστικά αποσχιστικές τάσεις και θα καταστίσει πιο διαχειρίσιμες τις σχέσεις της με το Ιράν και το Ιράκ, όπου κατοικούν σημαντικές κουρδικές μειονότητες. Το Βόρειο Ιράκ, μάλιστα, αποτελεί ήδη μια αυτόνομη κουρδική περιοχή.







Η προσδοκία είναι ότι μια νέα ειρηνευτική διαδικασία θα βάλει οριστικά τέλος στο όραμα του κουρδικού εθνικισμού για τη δημιουργία ανεξάρτητου κουρδικού κράτους στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί και τη μεγαλύτερη απειλή ασφαλείας για την ίδια την Τουρκία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ερντογάν σε Πούτιν: Σας περιμένουμε στην Κωνσταντινούπολη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία

Εξελίξεις για την Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θα συναντήσει τον Πούτιν την Πέμπτη -Μετά από πιέσεις του Τραμπ

Ο Μερτς ζητά για το Ουκρανικό πρώτα κατάπαυση του πυρός και μετά συνομιλίες