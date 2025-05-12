Ο Μερτς ζητά για το Ουκρανικό πρώτα κατάπαυση του πυρός και μετά συνομιλίες

Πρώτα κατάπαυση του πυρός και μετά συνομιλίες, ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά την επίσκεψή του στο Κίεβο μαζί με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Βρετανίας.

«Χθες στο Κίεβο, από κοινού με τους εταίρους μας, ζητήσαμε 30ήμερη κατάπαυση του πυρός προκειμένου να δημιουργηθεί το περιθώριο διαπραγματεύσεων. Η Ουκρανία συμφώνησε σε αυτό χωρίς επιφυλάξεις. Εάν η ρωσική πλευρά δείξει τώρα προθυμία για συνομιλίες, αυτό θα είναι ένα αρχικά καλό σημάδι. Αλλά βεβαίως δεν αρκεί», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε η καγκελαρία.







«Αναμένουμε από την Μόσχα να συμφωνήσει τώρα σε μια κατάπαυση του πυρός, η οποία μπορεί να καταστήσει εφικτές πραγματικές συνομιλίες ήδη από την αρχή. Πρέπει να σιγήσουν πρώτα τα όπλα και μετά μπορούν να αρχίσουν οι συνομιλίες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠE

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ερντογάν σε Πούτιν: Σας περιμένουμε στην Κωνσταντινούπολη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία

Κοινωνικός τουρισμός: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων - Ποιοι κάνουν αίτηση σήμερα