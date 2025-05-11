Κοινωνικός τουρισμός: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων - Ποιοι κάνουν αίτηση σήμερα

Άνοιξε την Τετάρτη (7/5) η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το «Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2025-2026» και οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ «2,3,4,5,6,7,8,9» μπορούν να υποβάλλουν σήμερα (11/5) τις αιτήσεις τους, για να διεκδικήσουν μία από τις 300.000 επιταγές ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, η υποβολή αιτήσεων θα συνεχιστεί σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Κυριακή και Δευτέρα, 11 και 12 Μαΐου: Όσοι έχουν τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ «2,3,4,5,6,7,8,9»

Το πρόγραμμα φέτος θα ξεκινήσει νωρίτερα από ποτέ, την 1η Ιουνίου 2025 και θα αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Τι καλύπτουν τα voucher

Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν:

Mε μικρή ιδιωτική συμμετοχή: Έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο.

Με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή: Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν για Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο.

Με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή: Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν για Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2025 έως 14.01.2026) και του Πάσχα (03.04.2026 έως 19.04.2026).

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Ειδική μοριοδότηση για γονείς και ΑΜΕΑ

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα προβλέπει ειδική μοριοδότηση για μονογονείς και για ΑμεΑ και αυξημένη μοριοδότηση για δικαιούχους με χαμηλότερο εισόδημα.

Επίσης, για τα ΑμεΑ προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής κάθε χρόνο, δικαίωμα συνοδού και μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ δεν τους επιβάλλεται κύρωση αν δεν κάνουν χρήση των επιταγών τους.

Για τους γονείς, προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση για κάθε ανήλικο παιδί. Επίσης, μοριοδοτούνται όσοι δεν έλαβαν επιταγές στο παρελθόν ή δεν πήραν επιταγή εξαιτίας μοριοδότησης στα δυο τελευταία προγράμματα.

Δικαιούχοι είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή

ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2024 ή

άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους μακροχρόνια ανέργους (τουλάχιστον 12 μήνες ανεργίας) ισχύουν διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια, όπως περιγράφονται στην Δημόσια Πρόσκληση.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο και όσοι (εκτός ΑμεΑ) πήραν επιταγή στο πρόγραμμα 2024-25.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr με ένα κλικ εδώ.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περιπτώσεις μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.

Οι αιτήσεις παρόχων, δηλαδή τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες, υποβάλλονται από τις 07.05.2025 έως τις 18.05.2025 μέσω gov.gr με ένα κλικ εδώ.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

