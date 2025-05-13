Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα Καρώνη του ΕΜΠ -Τι λέει για τα έλαια σιλικόνης

Παραδόθηκε σήμερα το πρωί Τρίτη (13/5) στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, που ερευνά την τραγωδία των Τεμπών, το πόρισμα Καρώνη του ΕΜΠ.

Πρόκειται για το πόρισμα του καθηγητή του εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρη Καρώνη που αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, και κυρίως στο θέμα της πυρόσφαιρας που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Το πόρισμα, που αριθμεί 132 σελίδες, αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, και κυρίως στο θέμα της πυρόσφαιρας που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Μετά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τις παλινωδίες που ακολούθησαν το νέο πόρισμα αναμένεται να δώσει περαιτέρω στοιχεία για τις συνθήκες της σύγκρουσης των δύο τρένων, την ώρα που το ζήτημα των Τεμπών επανέρχεται στη Βουλή με τη δικογραφία για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή που εστάλη από την Εισαγγελία Λάρισας.

Το πόρισμα Στο πόρισμα του ο κ. Καρώνης απαντά στο ερώτημα σε τι οφείλεται το καταγραφέν από τις κάμερες φαινόμενο «πύρινης σφαίρας» και με ποιο μηχανισμό εκδηλώθηκε αυτό. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «το έλαιο σιλικόνης Μ50 EL σε φυσιολογικές συνθήκες δεν μπορεί να σχηματίσει πύρινη σφαίρα» και ότι «δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ο σχηματισμός κάποιας ουσίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στο σχηματισμό εύφλεκτους μίγματος». Πιθανό ενδεχόμενο Στη συνέχεια ωστόσο προσθέτει ότι δεν «πρέπει να παραληφθεί η αναφορά στον σχηματισμό εύφλεκτων ουσιών από τη διάσπαση των ελαίων σιλικόνης σε συνθήκες ηλεκτρικού τόξου». «Τα προϊόντα διάσπασης λόγου τόξου περιλαμβάνουν υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο, αιθυλένιο, ακετυλένιο και μονοξείδιο του άνθρακα» Κάνοντας αναφορά στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ «που έχει διευρευνήσει διεξοδικά το τραγικό συμβάν, καταγράφηκαν στα βίντεο 3 έντονες αναλαμπές που χαρακτηρίζονται ως ηλεκτρικό τόξο […]. Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις ο σχηματισμός πύρινης σφαίρας υπό συνθήκες ηλεκτρικού τόξου υψηλής έντασης ρεύματος είναι εφικτός. Αυτό σημαίνει πως και στην περίπτωση του υπό διερεύνηση τραγικού δυστυχήματος , είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, αφού έχουν καταγραφεί αναλαμπές που αποδίδονται σε ηλεκτρικό τόξο». «Από τη διάρρηξη των τοιχωμάτων του μετασχηματιστή της επιβατικής αμαξοστοιχίας (η μόνη που ανεφλέγη) εξήλθε όχι μόνο έλαιο, αλλά και τα αέρια που προέκυψαν από τη διάσπαση του ελαίου σιλικόνης. Το υδρογόνο και το ακετυλένιο έχουν πολύ χαμηλή ελάχιστη ενέργεια έναυσης (minimum ignition energy, MIE), ευρέα όρια αναφλεξιμότητας και υψηλή ταχύτητα φλόγας. Τα πολύ ευρέα όρια αναφλεξιμότητας των δύο αερίων σημαίνουν ότι είναι πολύ εύκολο να σχηματιστεί αναφλέξιμο μίγμα στον αέρα. Η χαμηλή ενέργεια έναυσης και τα ευρέα όρια αναφλεξιμότητας των δύο αερίων σημαίνουν την ευκολία έναυσής τους ακόμη και από τους σπινθήρες από την τριβή των τροχιών στις σιδηροτροχιές». Για τη καύση ελαίου σιλικόνης Σε ερώτηση που τίθεται σχετικά με το εάν είναι δυνατή η καύση του ελαίου (σιλικόνης) ψύξης των μετασχηματιστών και εάν ναι, υπό ποιες συνθήκες, ο κ. Καρώνης απαντά: «Όσον αφορά την καύση, τα έλαια σιλικόνης με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αναφλεγούν όταν η θερμοκρασία στον χώρο υπερβεί τους 300 βαθμούς Κελσίου και εν συνεχεία να καούν. (…) Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η θερμοκρασία του μετασχηματιστή θεωρείται υπερβολική όταν υπερβαίνει τους 155 βαθμούς Κελσίου στην περιέλιξη του μετασχηματιστή και τους 90 βαθμούς στο υγρό σιλικόνης. Επομένως, η θερμοκρασία των ελαίων πρέπει να ήταν στην περιοχή των 90 βαθμών και κατά συνέπεια πολύ χαμηλότερη του σημείου ανάφλεξης των ελαίων. Άρα, όσον αφορά την καύση, είναι λογικό να υποτεθεί ότι τα έλαια σιλικόνης συμμετείχαν στην πυρκαγιά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μετά την ανάπτυξη της πύρινης σφαίρας». Σχετικά δε με την πιθανότητα η έκρηξη να οφείλεται σε κάποιο άλλο εύφλεκτο υλικό ο κ. Καρώνης αναφέρει ότι για να υπάρξει πυρόσφαιρα όπως αυτή που καταγράφηκε στα βίντεο θα απαιτούνταν καύσιμο από 2.300 έως 3.100 kg . Επικαλούμενος την αυτοψία της ελληνικής αστυνομίας, τα έγγραφα της Hellenic Train και τα βίντεο που ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα και δείχνουν την εμπορική αμαξοστοιχία, ο κ. Καρώνης αναφέρει ότι δεν «φαίνεται να υπήρχε στην εμπορική αμαξοστοιχία φορτίο με πτητικό υλικό από το οποίο θα μπορούσε να σχηματιστεί νέφος εύφλεκτων ατμών που θα οδηγούσε σε σχηματισμό πύρινης σφαίρας».

