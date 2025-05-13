ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 12:42
Με τρεις μαχαιριές δολοφόνησε τη μητέρα του ο 21χρονος - «Με μισούσε, γι' αυτό τη σκότωσα» είπε
clock 09:16 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Άγριος ήταν ο τρόπος με τον οποίο σκότωσε ο 21χρονος την 52χρονη μητέρα του στη Λάρισα με την ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό της γυναίκας να εντοπίζει τουλάχιστον τρεις μαχαιριές στο άψυχο κορμί, χωρίς να αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα χτυπήματα.



Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, όλα ξεκίνησαν στις 5 το πρωί της ίδιας μέρας όταν άκουσαν μητέρα και γιο να καβγαδίζουν. Λίγη ώρα μετά άκουσαν την 52χρονη να καλεί σε βοήθεια καθώς ο 21χρονος φέρεται να τη σκότωσε μετά τον καβγά με τις αρχές να αναζητούν την αιτία που οδήγησε στον - φονικό όπως εξελίχθηκε - καβγά.



Ο ίδιος ο 21χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του τον μισούσε, και γι' αυτό τη σκότωσε.



Η 52χρονη Λουίζα Ρίνη, η οποία ήταν χωρισμένη, είχε μετακομίσει πριν από περίπου τρεις μήνες στο σπίτι της οδού Λεωνίδου όπου έγινε το έγκλημα το πρωί της Δευτέρας.

Έψαχνε για ώρες πώς να ξεφορτωθεί το πτώμα

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε μετά τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας όταν ο 21χρονος αποφάσισε να μεταφέρει το πτώμα μαζί με τον 22χρονο ξάδελφό του, τον οποίο κάλεσε στο σπίτι.



Μαζί προσπάθησαν να μεταφέρουν το πτώμα της 52χρονης, το οποίο είχαν τυλίξει με ένα σεντόνι και ένα πάπλωμα.

(το σπίτι όπου δολοφονήθηκε η 52χρονη από τον γιο της)

Οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει ένα μαχαίρι που βρέθηκε πεταμένο σε κάδο σκουπιδιών και εξετάζουν αν αυτό είναι που χρησιμοποίησε ο γιος της 52χρονης για να τη σκοτώσει.



Παράλληλα γείτονες που άκουσαν τι έγινε κατέθεσαν προσπαθώντας να φωτίσουν τα αίτια της δολοφονίας.  Μάρτυρας που άκουσε όσα συνέβησαν είπε ότι γύρω στις 5 το πρωί της Δευτέρας (12/5) ακούστηκε μια φορά μια φωνή που έλεγε «βοήθεια» και μετά δεν ξανακούστηκε.

(στην αρχική φωτογραφία η άτυχη 52χρονη)

