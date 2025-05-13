Σοκάρει η δολοφονία της γυναίκας από τον ίδιο της τον γιο - Τί λένε οι γείτονες

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λάρισας από την στυγερή δολοφονία μίας γυναίκας από τον ίδιο της τον γιο, ο οποίος στην συνέχεια προσπάθησε να εξαφανίσει τη σορό της με την βοήθεια του ανιψιού της, τυλίγοντάς την μέσα σε κουβέρτα.







Τις φωνές για «βοήθεια» της άτυχης 52χρονης που βρέθηκε δολοφονημένη το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι της στη Λάρισα άκουσαν οι γείτονες, όπως λένε στο protothema.gr.







Σύμφωνα με τις πληροφορίες η γυναίκα έφερε τραύματα από μαχαίρι, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του γιου της, ηλικίας 21 ετών και και του ανιψιού της, 22 ετών.

Μάρτυρας δήλωσε ότι την έβλεπε να βγάζει βόλτα τα σκυλιά της οικογένειας και προσθέτει ότι κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι ένα τέτοιο έγκλημα θα γινόταν στην πόλη.









Δεύτερη γυναίκα που άκουσε όσα συνέβησαν είπε ότι γύρω στις 5 το πρωί της Δευτέρας (12/5) ακούστηκε μια φορά μια φωνή που έλεγε «βοήθεια» και μετά δεν ξανακούστηκε. Για την οικογένεια είπε ότι έβλεπε και αυτή να βγάζουν τα σκυλιά.







Το χρονικό







Η 52χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της. Στο σημείο, στην οδό Λεωνίδου, έσπευσε αστυνομία , ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπως και αναμένεται ιατροδικαστής.







Η δολοφονία έγινε περίπου στις πέντε το πρωί και αποκαλύφθηκε το απόγευμα, όταν οι δύο νεαροί, γιος και ανιψιός, προσπάθησαν να μεταφέρουν το πτώμα της γυναίκας, αλλά έγιναν αντιληπτοί από γείτονες που ειδοποίησαν την αστυνομία.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ανιψιός δεν μετείχε στη δολοφονία, αλλά βοήθησε τον εξάδελφο του στην απόπειρα να μεταφέρει και να κρύψει το πτώμα.









Μάνα και γιος είχαν μετακομίσει πριν από περίπου τρεις μήνες στο σπίτι της οδού Λεωνίδου.







«Άκουσα φασαρία και βγήκα έξω και είδα την αστυνομία. (…) Έμαθα μετά πως έγινε φόνος. Την οικογένεια δεν την ξέρω. Επειδή έχω σκύλο τους έβλεπα να περνάνε με τα σκυλάκια. Ήταν μια ήσυχη, ήρεμη γυναίκα που δεν είχε δώσει δικαίωμα. Στεναχωρήθηκα, να φεύγει μια μάνα από τα χέρια του γιου της… Ανατρίχιασα», είπε κάτοικος της περιοχής.







«Κάποιος πήρε τηλέφωνο, ήρθε η ΔΙΑΣ και τους μάζεψαν. Τους βρήκαν κατευθείαν», ανέφερε άλλος κάτοικος.

Με τρεις μαχαιριές δολοφόνησε τη μητέρα του ο 21χρονος - «Με μισούσε, γι' αυτό τη σκότωσα» είπε