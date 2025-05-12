Εκλογές στην Αλβανία: Ο Έντι Ράμα «κλειδώνει» την 4η θητεία του

Η εκλογική διαδικασία για τις βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία ολοκληρώθηκε, με τον Έντι Ράμα να φαίνεται πως «κλείδωσε» την τέταρτη θητεία.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής Ιλιρτζάν Τσελίμπασι, θα γνωστοποιηθούν την Τρίτη (13/5).

Ο Ράμα, ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) που κυβερνά από το 2013, είναι το φαβορί σε αυτές τις εκλογές απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα του Δημοκρατικού Κόμματος (PD), ενώ και στην προεκλογική εκστρατεία κυριάρχησε η υπόσχεση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αλληλοκατηγορίες για διαφθορά.

Τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι αποφάσισαν να μην μεταδώσουν exit poll, επικαλούμενοι διαδικαστικά και νομικά ζητήματα, ενώ ένα exit poll, του ειδησεογραφικού πόρταλ Albanian Post που εδρεύει στα Τίρανα και του τηλεοπτικού σταθμού Klan Kosova Tv, που εδρεύει στο Κόσοβο, δείχνει το PS να προηγείται με ποσοστό 51,8% και το PD του Μπερίσα να ακολουθεί με ποσοστό 38%. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, τα δύο κόμματα εκλέγουν αντίστοιχα 79 και 54 βουλευτές, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο Ράμα, πάντως, ενδέχεται να χρειαστεί τη στήριξη μικρότερων κομμάτων για να διατηρήσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

«O αλβανικός λαός θα μας δώσει τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να κάνουμε την Αλβανία μέλος της ΕΕ» είπε μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Ο Μπερίσα, που επίσης στηρίζει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Αλβανίας και έχει υποσχεθεί να αυξήσει τους μισθούς και να καταπολεμήσει τη διαφθορά, είπε ότι «αυτή θα είναι μια νέα καλοκαιρινή ημέρα» για τους Αλβανούς.

