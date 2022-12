Βραζιλία: Άγριες «μάχες» μεταξύ οπαδών του Μπολσονάρου και αστυνομικών (βίντεο)

Συγκρούσεις ξέσπασαν τη Δευτέρα το βράδυ στην Βραζίλια ανάμεσα σε αστυνομικούς και οπαδούς του απερχόμενου προέδρου, του Ζαΐχ Μπολσονάρου, που απαιτούσαν την απελευθέρωση αυτόχθονα ηγέτη μετά τη σύλληψή του για την υποκίνηση «αντιδημοκρατικών» βίαιων επεισοδίων, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Οι ταραχές ξέσπασαν στην έδρα της ομοσπονδιακής αστυνομίας, μετά τη σύλληψη —κατ’ εντολή του μέλους του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεσάντρ τζι Μοράις— του Ζουζέ Ακάσιου Σερερέ Σαβάντσι για απειλές και ενέργειες εκφοβισμού που έθεσαν υπό αμφισβήτηση το «δημοκρατικό κράτος δικαίου».

Αστυνομικοί προσπάθησαν να διαλύσουν τους διαδηλωτές χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και σφαίρες από καουτσούκ. Οι διαδηλωτές, κάποιοι οπλισμένοι με ρόπαλα, ανταπέδωσαν πετώντας πέτρες, σύμφωνα με τον φωτοειδησεογράφο. Λεωφορεία και αυτοκίνητα κοντά στην αστυνομική εγκατάσταση υπέστησαν επιθέσεις, φθορές, ή πυρπολήθηκαν.

WATCH: #BNNBrazil Reports

Following the arrest of Chief Cacique Tsererê, an indigenous leader from #Xavante's Tribe, the center of #Brasilia became a battleground.

Rubber Bullets and stun bombs rained down on cars one after the other. #Brazil #CaciqueTserere pic.twitter.com/n6erD0uxgI

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 13, 2022