Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Ρώμη τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός για τη συνάντηση με την Μελόνι

Στην Ιταλία θα ταξιδέψει την Δευτέρα 12 Μαΐου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Ρώμη, όπου στις 12.40 (ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.
Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του ΑΣΣ, ο Έλληνας πρωθυπουργός και η κ. Μελόνι θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.
Διαβάστε επίσης:
Χρυσοχοΐδης: Δεν έχει θέση στο πανεπιστήμιο ο τραμπούκος – Γίνεται προσπάθεια ανασύνταξης της ΕΛΑΣ
Σωκράτης Φάμελλος: Τέρμα οι ψηφοφόροι των 2 ευρώ