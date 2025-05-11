Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Ρώμη τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός για τη συνάντηση με την Μελόνι

Στην Ιταλία θα ταξιδέψει την Δευτέρα 12 Μαΐου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.







Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Ρώμη, όπου στις 12.40 (ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.







Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του ΑΣΣ, ο Έλληνας πρωθυπουργός και η κ. Μελόνι θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

