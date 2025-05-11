Χρυσοχοΐδης: Δεν έχει θέση στο πανεπιστήμιο ο τραμπούκος – Γίνεται προσπάθεια ανασύνταξης της ΕΛΑΣ

«Η πανεπιστημιακή κοινότητα πρέπει να σταθεί απέναντι σε αυτούς τους λίγους, τους θρασύδειλους, οι οποίοι έχουν αίσθηση ατιμωρησίας. Δεν έχει θέση στο πανεπιστήμιο ο τραμπούκος, ο βίαιος, αυτός που καταστρέφει», υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σήμερα (11/05) στην ΕΡΤ.

«Στα πανεπιστήμια πρέπει να εισέρχονται μονάχα οι φοιτητές, οι πανεπιστημιακοί, οι καθηγητές και όλοι όσοι είναι καλεσμένοι», ανέφερε ακόμη.

«Δεν υπάρχουν καταλήψεις, κέντρα ανομίας και η δράση κάποιων με τα ναρκωτικά. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Στόχος ορισμένων “λίγων” είναι να μην εξελιχθούν τα Εξάρχεια. Καλούν κόσμο για συγκεντρώσεις και επεισόδια σε ιστοτόπους», προσέθεσε.

Για την παραβατικότητα ανηλίκων, σημείωσε ότι «υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις σε πλατείες και σημεία όπου συγκεντρώνονται παρέες και είναι έτοιμες για αποτροπή ή καταστολή εντάσεων. Οι συλλήψεις ισχύουν όχι μόνο για τους ανηλίκους, αλλά και τους γονείς, όταν διαπιστώνεται συστηματική παραβατική συμπεριφορά».

«Δεν υποστηρίζουμε ότι εξαλείψαμε το έγκλημα. Όμως, σημειώνουμε πρόοδο και αυτό είναι σημαντικό, έχουμε εξαρθρώσει πάνω από 60 οργανώσεις. Το “ελληνικό FBI” έχει προχωρήσει σε 765 συλλήψεις κατά τους πρώτους επτά μήνες λειτουργίας του. Γίνεται προσπάθεια ανασύνταξης της Ελληνικής Αστυνομίας», ολοκλήρωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

