Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Στα αζήτητα 14χρονη που βρέθηκε τραυματισμένη σε πεζοδρόμιο

Η ταυτότητα της κοπέλας, που βρέθηκε πεσμένη σήμερα τα ξημερώματα στο πεζοδρόμιο της Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη έχοντας τραυματιστεί βαριά, παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η κοπέλα είναι ανήλικη, μόλις 14 ετών, και όχι 25 ετών όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί και νοσηλεύεται με πολλαπλά σοβαρά τραύματα σε όλο της το σώμα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι εάν υπάρξει βελτίωση στην κατάσταση της υγείας της τότε πιθανότατα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» όπου υπάρχει κατάλληλη κλινική παίδων.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι το κορίτσι έως αυτήν την ώρα παραμένει αγνώστων στοιχείων ενώ έως πριν λίγη ώρα ουδείς το έχει αναζητήσει, με την Αστυνομία να ψάχνει να βρει την ταυτότητα της.

Υπενθυμίζεται, το κορίτσι βρέθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα πεσμένη στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου με πιθανό το σενάριο να έπεσε από κάποιο μπαλκόνι πολυκατοικίας.

