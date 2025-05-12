Σάλος στην Ευρώπη για το νόμο της Ελλάδας που απαγορεύει την στάθμευση αυτοκινούμενων και τροχόσπιτων

Οξύτατες αντιδράσεις όχι μόνο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό έχει προκαλέσει η νομοθέτηση κατά της στάθμευσης αυτοκινούμενων και τροχόσπιτων σε κοινόχρηστους χώρους, όπως παραλίες, πάρκινγκ, αλλά και περιοχές ιδιαίτερου πολιτιστικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως τα αρχαιολογικά μνημεία και οι προστατευόμενες ζώνες Natura.

Χιλιάδες πολίτες και οργανώσεις από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν σε ψήφισμα διαμαρτυρίας ζητώντας την άμεση αναθεώρησή του, ενώ YouTubers αναδεικνύουν το θέμα.

Οι ταξιδιώτες με αυτοκινούμενα – είτε Έλληνες είτε τουρίστες – βλέπουν να περιορίζεται ασφυκτικά η ελευθερία κινήσεως και διαμονής τους, με τρόπο που χαρακτηρίζουν "τιμωρητικό" και "αντιευρωπαϊκό. Η κοινότητα των camper van, motorhome και caravan χρηστών – μια παγκόσμια κοινότητα που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει αλματώδη αύξηση -θεωρεί πως η νέα ελληνική νομοθεσία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη φιλοσοφία του εναλλακτικού, βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού, ενισχύοντας ταυτόχρονα το αίσθημα αποξένωσης όσων επέλεξαν ένα διαφορετικό μοντέλο ταξιδιού.

Η μεγαλύτερη αντίδραση εκφράζεται μέσω οργανωμένων ψηφιακών διαμαρτυριών. Σε μια από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες συλλογής υπογραφών, ήδη πάνω από 15.000 άτομα έχουν υπογράψει κατά του νόμου, ενώ η καμπάνια μεταφράζεται καθημερινά σε νέες γλώσσες ώστε να αποκτήσει πανευρωπαϊκή διάσταση.

Τι λέει ο νόμος

Οι διατάξεις που αφορούν τα αυτοκινούμενα και τα τροχόσπιτα ρυθμίζονται πλέον από τον νόμο 5170/2025 και το σχετικό άρθρο είναι το παρακάτω.

"Απαγορεύονται η εγκατάσταση σκηνών και η στάθμευση ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και αυτοκινούμενων τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η δωρεάν φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από ιδιώτες, με την επιφύλαξη του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57). Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με επιβολή προστίμου του κατωτέρω εδαφίου, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόμενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους. Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη από τα άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάκριση και εκδίκαση των επ’ αυτοφώρω πλημμελημάτων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κ.Ο.Κ.. Σε ελέγχους από μεικτά συνεργεία την ποινή του προστίμου επιβάλλει το αστυνομικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο. Κατά τη στάθμευση των ανωτέρω οχημάτων, όπου επιτρέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δεν επιτρέπεται η κατάληψη επιπλέον του οχήματος χώρου."

Τα κενά της Ελλάδας

Για τους περισσότερους και κυρίως για τους ξένους ιδιοκτήτες αυτοκινούμενων που επισκέπτονται παραδοσιακά την Ελλάδα το πρόβλημα έχει να κάνει με την ενημέρωση αφενός, αφετέρου δε με την απουσία συγκεκριμένων χώρων που θα μπορούν να διανυκτερεύουν ή να σταθμεύουν πέραν των κάμπινγκ.

Μεγάλη σύγχυση επίσης προκαλεί το γεγονός πως υπάρχει μια αοριστία στον νόμο σε βασικά ζητήματα, καθώς δεν ξεχωρίζεται κάπως η στάθμευση από την κατασκήνωση.

"Η Ελλάδα επιλέγει τον αποκλεισμό αντί για την οργάνωση", σχολιάζει εκπρόσωπος ευρωπαϊκής ένωσης αυτοκινούμενων οχημάτων, σημειώνοντας πως η χώρα χάνει ένα σημαντικό κομμάτι του τουριστικού της προϊόντος. "Μιλάμε για χιλιάδες ταξιδιώτες με υψηλό επίπεδο ευαισθησίας στο περιβάλλον, που δεν επιβαρύνουν τις δομές και στηρίζουν τοπικές οικονομίες. Είναι αδιανόητο να τους γυρνάς την πλάτη".

Νομιμότητα όπως σε όλη την Ευρώπη

Η ελληνική κυβέρνηση, από την άλλη, επικαλείται λόγους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, αλλά και την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας, καθώς – σύμφωνα με επίσημες πηγές – παρατηρούνται φαινόμενα ανεξέλεγκτης κατασκήνωσης, παραβατικότητας και έλλειψης σεβασμού προς ευαίσθητους χώρους.

Αντιδράσεις πάντως υπάρχουν και από ορισμένους τοπικούς φορείς που έχουν ήδη εκφράσει την επιφύλαξή τους, φοβούμενοι απώλειες σε τουριστικά έσοδα, ιδιαίτερα σε περιοχές που εξαρτώνται από την εποχιακή επισκεψιμότητα και διαθέτουν ελάχιστες ξενοδοχειακές μονάδες.

Οι Νορβηγοί YouTubers

Ένα ζευγάρι Νορβηγών που όπως αναφέρουν στην ταυτότητα του διαδικτυακού τους καναλιού έχουν παραιτηθεί από τις δουλειές του και ζουν νομαδική ζωή στα πλαίσια του Vanlife όπως έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια, δημοσίευσε σχετικό βίντεο με το θέμα. Μπορείς να το παρακολουθήσεις παρακάτω.

Τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Σε ολόκληρη την Ευρώπη καταγεγραμμένα είναι περισσότερα απο 29.000 σημεία εξυπηρέτησης αυτοικινούμενων και τροχόσπιτων, την στιγμή που στην χώρα μας δεν υπάρχει κανένα, αν εξαιρέσει κανείς τα κάμπινγκ που λειτουργούν μικτά με σκηνές και σε άλλες περιπτώσεις και μικρά δωμάτια.

Ολλανδία & Λουξεμβούργο

Η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται αυστηρά. Επιτρέπεται μόνο η διανυκτέρευση σε ειδικά διαμορφωμένες περιοχές ή κάμπινγκ. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν αυστηρές κυρώσεις, με τις αρχές να διενεργούν τακτικούς ελέγχους ακόμα και σε αγροτικές περιοχές.

Ελβετία

Διαθέτει από τις πιο αυστηρές πολιτικές. Η διανυκτέρευση επιτρέπεται μόνο σε επίσημα καθορισμένες περιοχές, με κάθε καντόνι να μπορεί να εφαρμόζει ακόμα πιο περιοριστικούς κανόνες. Οι έλεγχοι είναι συχνοί και οι παραβάσεις τιμωρούνται αυστηρά.

Ηνωμένο Βασίλειο

Δεν υπάρχει εθνική απαγόρευση, αλλά πολλοί δήμοι επιβάλλουν τοπικούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, στο Lancashire απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινούμενων σε συγκεκριμένες περιοχές μεταξύ 18:00 και 8:00, με πρόστιμα έως 70 λίρες.

Ιταλία

Αν και δεν υπάρχει εθνικός νόμος, δημοφιλείς τουριστικές περιοχές όπως οι Cinque Terre και η Ακτή Αμάλφι έχουν θεσπίσει τοπικές απαγορεύσεις για τη διανυκτέρευση σε αυτοκινούμενα, με πρόστιμα που κυμαίνονται από 85 έως 335 ευρώ.

Σκανδιναβικές Χώρες (Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία)

Διαθέτουν το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και διαμονής στη φύση, με σεβασμό στο περιβάλλον και τους ιδιοκτήτες γης. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί σε εθνικά πάρκα, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και προστατευόμενες περιοχές.

πηγή: topgeargreece.gr

