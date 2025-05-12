Η Σοφία Φυρού ανέβασε φωτογραφία της μετά τη μαστεκτομή
clock 23:00 | 12/05/2025
newsroom ekriti.gr

Η Σοφία Φυρού αποκάλυψε πριν λίγες ημέρες ότι πριν από έναν χρόνο υποβλήθηκε σε προληπτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή. Η Instagrammer έκανε μία ανάρτηση και υπογράμμισε πως η πρόληψη σώζει ζωές.

 «Μετά από εκατοντάδες μηνύματα στήριξης, αμέτρητες ερωτήσεις και πολλές αδιάκριτες απορίες... Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι τραβηγμένη σήμερα! Τη μοιράζομαι για να δείξω σε κάθε γυναίκα που σκέφτεται αυτή τη διαδικασία, ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ που δεν χρειάζεται να φοβάστε πως θα χαθεί η θηλυκότητά σας… Αντιθέτως. Το σώμα μας, η υγεία και η δύναμή μας είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο χέρι μας. Και ναι, μπορούμε να είμαστε και υγιείς και sexy», έγραψε χαρακτηριστικά.

